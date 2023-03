Pragmatic Play continua la missione latinoamericana al GAT Expo Cartagena, Colombia

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuto dell’industria dell’iGaming, è pronto a dare il via alla terza fase del suo programma di missioni in America Latina con il completo coinvolgimento nell’ambito dell’evento GAT Expo Cartagena in Colombia.

Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua posizione da azienda leader nel continente, l’itinerario delle missioni latinoamericane del 2023 di Pragmatic Play è studiato per integrare gli sforzi messi in atto per stravolgere, trasformare ed elevare le esperienze di gioco.

Il personaggio di Spaceman del produttore, estremamente famoso tra i giocatori latinoamericani, sarà il volto dell’ultima tappa sul calendario degli eventi del 2023, piantando la bandiera di Pragmatic Play nel Las Américas Convention Center dal 20 al 30 marzo.

Oltre ad essere uno sponsor premium dello show e ad occupare uno spazio di rilievo all’interno dell’area espositiva, Victor Arias, Vice President delle operazioni latinoamericane dell’azienda, sarà impegnato in un altro panel in quanto relatore ospite per condividere la sua visione del settore.

Victor Arias, Vice President delle operazioni latinoamericane di Pragmatic Play, ha sostenuto: “ GAT Expo rappresenta un’ulteriore opportunità per Pragmatic Play di rafforzare l’influenza della sua piattaforma nell’area e le interazioni dinamiche con i partner, gli amici e i seguaci.”

“Abbiamo costruito una solida base per la nostra azienda in America Latina ed eventi come questo ci permettono di focalizzare la nostra attenzione sulla localizzazione e la crescita continua.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine al mese, insieme a giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una sola API.

PressGiochi