Pragmatic Play consegna soluzioni personalizzate di Live Casino nei Paei Bassi

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, manda live la sua soluzione Chroma Blackjack con ComeOn.nl nei Paesi Bassi.

Si estende un accordo esistente tra le parti grazie all’ultimo accordo con il gioco in lingua olandese marcato reso disponibile ai giocatori dei Paesi Bassi su ComeOn.nl.

La soluzione Chroma di Pragmatic Play permette di raggiungere vari livelli di personalizzazione e brandizzazione, grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia che conferiscono agli operatori un controllo maggiore sull’aspetto e sulle sensazioni dell’ambiente di gioco.

Pragmatic Play oltre a offrire i gameshow preferiti dai giocatori quali Sweet Bonanza CandyLand™ e PowerUP Roulette™, oltre ai classici giochi da tavolo come Baccarat e Roulette, continua a modificare, trasformare ed elevare i suoi contenuti per imcrementare le possibilità di gioco su Live Casino.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “Per noi di Pragmatic Play è importante che i clienti di Live Casino abbiano una vasta gamma di opzioni di personalizzazione a loro disposizione, che danno loro la possibilità di migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco rendendola più immersiva e integrata.

“Siamo lieti di continuare a rafforzare una già forte collaborazione con ComeOn grazie all’inclusione del Blackjack in lingua olandese da offrire ai giocatori dei Paesi Bassi.”

​​Cristiano Blanco, Chief Product Officer​ di ComeOn​​.nl​​​, ha detto: “Siamo lieti di aggiungere al nostro portfolio un’esperienza di casino live unica come il tavolo di Blackjack in lingua olandese, del brand Chroma solution di Pragmatic Play. Siamo certi che Chroma solution aggiungerà valore all’esperienza di gioco dei nostri clienti olandesi, offrendo al contempo un ambiente sicuro e protetto, che è il nostro principale obiettivo. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con Pragmatic Play e di constatare i risultati positivi grazie a Chroma solution.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

