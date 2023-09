Pragmatic Play conquista la capitale italiana in John Hunter Nell’antica Roma™

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, sta lanciando l’ultimo capitolo della sua saga di John Hunter esclusivamente nel mercato italiano.

In John Hunter Nell’antica Roma™ il personaggio del titolo intraprende un’escursione romana, mentre una serie di gladiatori e monete sono al centro dell’arena del Colosseo come simboli del gioco, disposti su una griglia 7×7.

Il ritorno della funzione caduta fa sì che tutti i simboli vincenti scompaiano mentre una cascata di nuove icone scendono e prendono il loro posto; questo processo continua fino a quando non ci sono più vincite rimaste sul tabellone.

Qualsiasi vincita durante la funzione di caduta può far esplodere i simboli, lasciando un segno sui rulli che poi diventa un moltiplicatore che raddoppia il suo valore con ogni vincita successiva, fornendo un enorme potenziale di ricompensa. John Hunter ritorna come simbolo Scatter del gioco per assegnare il gioco bonus se ne vengono ottenuti tre o più, assegnando da 10 a un massimo di 30 giri gratuiti. I punti e i moltiplicatori contrassegnati rimarranno attivi per tutta la durata del round.

La funzione Acquista giri gratuiti è disponibile per i giocatori che cercano un’esperienza con una volatilità più elevata, consentendo loro di acquistare direttamente fino a sette simboli Scatter, per aiutarli ad avvicinarsi alla vincita massima di 5000x.

Il titolo più recente della popolarissima serie John Hunter™ è un’esclusiva del mercato italiano. Il provider continua a fornire contenuti e soluzioni su misura per l’Italia, dopo il successo della promozione Summer Power che si estende ai suoi titoli di Live Casino.

Luca Mantegazza, Country Director per l’Italia presso ARRISE, ha dichiarato: “John Hunter Nell’antica Roma™ vede il nostro famoso esploratore affrontare la capitale italiana con una serie di modalità elettrizzanti per celebrare la sua ultima avventura. Grazie alle meccaniche preferite dai giocatori, come i rulli a cascata e la funzione moltiplicatore del punto, i giocatori in Italia si preparano per un’altra avventura epica.

Sviluppata su misura per il mercato italiano, l’ultima versione di Pragmatic Play dimostra il nostro impegno nel fornire contenuti localizzati per favorire la crescita della nostra rete di operatori nella regione”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live e Bingo come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi