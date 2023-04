Pragmatic Play conquista cuori con The Red Queen™ 

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, è pronto a far battere cuori con la nuova uscita, The Red Queen™.

Questa fantastica slot machine composta da una griglia 5×3 e con 20 linee di pagamento porta i giocatori in un mondo accattivante pieno di personaggi dinamici, tra cui il bianconiglio, il cappellaio matto e la Regina di cuori in persona, è proprio una gioia per i sensi!

Nel gioco base sei rulli misteriosi sono bloccati finché tre o quattro Scatter attiva la funzione Giri Gratis, dopodiché il bianconiglio rivela il numero di Giri Gratis vinti (fino a sei se compaiono quattro Scatter) e il rullo extra si attiva. Allineati in cima alla griglia, una fila composta da quattro simboli Soldati danno la possibilità di vincere modificatori casuali come moltiplicatori e Giri Gratis extra durante tutto il bonus.

Il sesto rullo non rimane sempre bloccato nel gioco base, dal momento che la funzione Queen respin si attiva quando due o tre Scatter compaiono sui rulli e il simbolo della Regina di cuori appare sul sesto rullo. Gli Scatter del gioco base diventano appiccicosi e si convertono in moltiplicatori Wild per il successivo giro extra che avviene su una griglia 6×3. Se il nuovo giro è attivato da tre Scatter, allora i Giri Gratis sono così vinti e si aggiungono alle opportunità di vincita.

The Red Queen™ è l’ultimo della scia di recenti successi firmati Pragmatic Play, tra cui Big Bass Hold & Spinner™ e The Knight King™, che si aggiungono al portfolio pluripremiato di oltre 300 titoli di gioco unici.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “The Red Queen™ è un gioco straordinario. La grafica suggestiva e i suoni ammalianti si combinano perfettamente grazie ai meccanismi coinvolgenti studiati per intrattenere e appassionare i giocatori. Due funzioni bonus e vincite fino a 5.000 volte la puntata del giocatore lo rendono un’importante aggiunta al portfolio di slot machine in espansione di Pragmatic Play.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine al mese, insieme a giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una sola API.

PressGiochi