Pragmatic Play: con Wild Booster è in arrivo una festa di moltiplicatori

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di giochi e contenuti digitali per l’industria iGaming, annuncia il lancio di una nuova spettacolare slot online: Wild Booster.

Caratterizzata da un tema classico e un layout 3×5, la nuova slot Pragmatic Play porta sui rulli tutti i simboli tipici delle sale slot dei casinò: frutti, gemme, diamanti e Lucky 7.

Durante il gioco sarà possibile usufruire di diverse funzioni Bonus, come i simboli Wild con moltiplicatori fino a 100x e altri Bonus che possono portare alla vincita massima.

La slot Wild Booster offre anche una modalità Giri Gratis attivabile con soli 3 o più simboli Scatter sui rulli. Una volta attivata, i giocatori dovranno scegliere il tipo di Giri Gratis preferito tra 2 opzioni disponibili e potranno aumentare progressivamente il livello del round in modo da attivare sempre più simboli Wild con moltiplicatori.

In alcune giurisdizioni, Wild Booster permetterà anche di acquistare la modalità Giri Gratis al costo di 75x volte il valore della puntata corrente.

Wild Booster arriva sugli schermi dopo il recente successo di Power of Thor Megaways™e arricchisce un portfolio di giochi già pieno di slot pluripremiate come Wolf Gold e la serie John Hunter.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Il nostro portfolio di slot online continua a crescere e siamo entusiasti di poter svelare questo nuovo titolo ricco di Moltiplicatori e Bonus. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per coinvolgere gli utenti e migliorare la loro esperienza di gioco e non vediamo l’ora di scoprire come verrà accolto Wild Booster.”

Pragmatic Play produce attualmente fino a cinque nuove slot online al mese e, tramite un’unica integrazione API, offre anche soluzioni digitali per Casinò Live, Bingo online e Sport Virtuali.