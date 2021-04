Pragmatic Play completa l’integrazione del Casinò Live su GGPoker

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di slot online e giochi per l’industria iGaming, ha completato l’integrazione dell’intera selezione di prodotti Casinò Live sul brand GGPoker.

Gli utenti dell’operatore avranno così accesso a tutti i prodotti Premium del Casinò Live di Pragmatic Play, compresi i nuovissimi Game Show Mega Wheel e Mega Roulette. Questi ultimi, in particolare, offrono la possibilità di ottenere Moltiplicatori (funzione solitamente tipica delle slot online) che possono essere applicati casualmente a qualsiasi puntata, durante qualsiasi turno.

Su GGPoker non mancheranno i grandi classici – come il Baccarat, la Roulette e il Blackjack Live – né i prodotti più innovativi della collezione Live di Pragmatic Play, come ONE Blackjack e Dragon Tiger. Il nuovo accordo rappresenta di fatto l’estensione di una partnership già in essere, dato che GGPoker offre già da tempo sul proprio sito tutte le slot online del portfolio Pragmatic Play.

Lena Yasir, Vice President of Malta Operations di Pragmatic Play, ha dichiarato: “La crescita del nostro Casinò Live è una vera storia di successo che siamo lieti di portare avanti grazie ad accordi importanti come questo con GGPoker. L’inizio di quest’anno è stato fantastico per noi e ci aspettiamo di proseguire lungo questo percorso, raggiungendo nuovi importanti traguardi nei prossimi mesi.”

Paul Burke, Head of Content & PR di GGPoker, ha commentato così il nuovo accordo: “Siamo entusiasti di poter offrire i giochi della linea Casinò Live di Pragmatic Play e non vediamo l’ora di scoprire come verranno accolti dai nostri giocatori. Si tratta di prodotti ben conosciuti sul mercato, pertanto siamo estremamente fiduciosi. L’aggiunta del Casinò Live di Pragmatic Play sul nostro sito è stata semplice e senza intoppi, grazie all’utilizzo di una singola integrazione API.”

Pragmatic Play sviluppa attualmente fino a cinque nuove slot online al mese e, tramite un’unica integrazione API, offre anche soluzioni digitali per Casinò Live, Bingo online e Sport Virtuali.