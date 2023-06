Pragmatic Play celebra il successo in Latam con tre importanti riconoscimenti

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, è stato riconosciuto per i suoi recenti successi in America Latina, vincendo tre prestigiosi premi. Il SiGMA Americas e

Il SiGMA Americas e il Brazilian iGaming Summit (BiS) hanno fatto da cornice alle cerimonie di premiazione che hanno visto Pragmatic Play aggiudicarsi i titoli di Virtual Sports Provider of the Year e Mobile Game Provider of the Year durante l’evento, tenutosi durante la più grande conferenza di iGaming della regione a San Paolo, in Brasile.

Pragmatic Play è stato anche premiato come miglior produttore di giochi al Brazilian iGaming Summit Awards, tenutosi insieme ai suoi partner SiGMA durante un evento che ha visto riunirsi molte aziende e professionisti per esplorare nuove tecnologie e strategie.

I tre premi vinti sono significativi per il provider, che viene riconosciuto per un portafoglio di giochi innovativi e di alta qualità i quali hanno riscosso un enorme successo in America Latina nel corso dell’ultimo anno.

Victor Arias, Vice President delle operazioni in LatAm di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Tutti noi di Pragmatic Play siamo entusiasti di aver ottenuto ben tre premi in uno degli eventi più prestigiosi dell’America Latina – SiGMA Americas e il Brazilian iGaming Summit.”

“È stato un evento fantastico, che ci ha dato l’opportunità di mostrare tutti i contenuti unici e all’avanguardia che abbiamo da offrire e ci ha permesso di entrare in contatto con i partner, sia nuovi che esistenti.”

“Ringraziamo gli organizzatori del summit e della cerimonia per l’incredibile esperienza che ci hanno permesso di vivere, e ringraziamo di cuore il team di Pragmatic Play. Il vostro brillante lavoro e la vostra dedizione sono stati davvero ripagati!”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

