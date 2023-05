Pragmatic Play brandisce la sua spada con Excalibur Unleashed™

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore dell’iGaming, sta per farti vivere un’incantevole avventura con la sua ultima slot, Excalibur Unleashed™.

I giocatori dovranno addentrarsi nella foresta per scoprire l’impavido gruppo di eroici animali che rappresentano i simboli che pagano di più, insieme a corone, pozioni e sfere di cristallo, che sulla griglia 5×3 della slot e sulle sue 20 linee di pagamento possono contribuire a formare una combinazione vincente e assegnare un premio.

I simboli Wild possono apparire sul primo e sul quinto rullo durante il gioco base, espandendosi fino a coprire l’intero rullo e mostrando un moltiplicatore casuale. Le vincite vengono moltiplicate per il valore dei moltiplicatori del Wild e, se entrambi i simboli Wild entrano a far parte di una vincita, i loro moltiplicatori vengono combinati tra di loro e applicati all’importo finale.

La funzione dei Free Spins prende il via quando i Wild in espansione coprono il primo e il quinto rullo, e consistono in sei giri gratis. Anche i Wild con moltiplicatori restano in gioco, aumentando ad ogni giro vincente per accrescere anche il potenziale di vincita.

Excalibur Unleashed™ è l’ultima slot pubblicata da Pragmatic Play, e fa parte del suo pluripremiato portfolio di oltre 300 titoli esclusivi.

PressGiochi