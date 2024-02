Pragmatic Play, Big Bass Floats My Boat in esclusiva su StarCasino

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su StarCasino fino al 14 Marzo.

Ritorna al fiume delle pesche fortunate con Big Bass Floats My Boat.

In questo nuovo capitolo della popolare serie Big Bass, l’iconico pescatore torna a caccia di pesci preziosi per aggiudicarsi vincite immediate.

Fai un tuffo in acque familiari sui rulli 5×3 dove, ancora una volta, compaiono simboli come canne, paranchi, libellule e altri simboli degli abissi i quali, devono formare una combinazione sulle 10 linee di pagamento del titolo.

A caso, durante qualsiasi giro del gioco base, è possibile raccogliere i simboli dei pesci sbarcati e il premio istantaneo visualizzato viene moltiplicato fino a 50x, incrementando le potenziali vincite.

Per accedere al round di giri gratuiti sono necessari almeno tre scatter, mentre altri scatter garantiscono fino a 20 giri.

Cosa aspettarsi:

Durante il bonus, ogni volta che un pesce atterra sui rulli aggiunge un moltiplicatore crescente alla sua posizione che può far crescere il valore dei premi atterrati nei giri successivi.

Ogni quattro pescatori selvatici atterrati si attiva un retrigger, che garantisce 10 giri aggiuntivi e un’ulteriore opportunità di aumentare i moltiplicatori presenti.

Se un pescatore atterra senza pesci sullo schermo, può comparire una piovra che trasforma i simboli in pesci che fruttano immediatamente denaro.



Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

