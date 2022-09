Pragmatic Play aumenta le modalità di vincita in Book of Golden Sands™

Pragmatic Play, il principale fornitore di contenuti per l’industria iGaming, ci conduce in un viaggio nell’antico Egitto con la sua ultima versione slot Book of Golden Sands™.

Caratterizzato da una griglia di rulli 6×3, il titolo presenta simboli ad alto pagamento raffiguranti le divinità dell’antico Egitto, come ad esempio Cleopatra e i serpenti, che devono formare combinazioni corrispondenti nelle 729 linee di pagamento messe a disposizione dal titolo per assegnare una vittoria.

Anche i simboli Wild possono riempire i rulli con un moltiplicatore di 2x o 3x ad essi collegato, e questi sostituiscono tutti gli altri simboli del gioco tranne quello Scatter, rendendo più facile per i giocatori lo sblocco delle vincite.

L’atterraggio di tre o più simboli “Libro” nel gioco base sblocca il round bonus di Free Spins. Qui, uno speciale simbolo in espansione viene selezionato casualmente e può essere utilizzato durante i 10 giri gratuiti assegnati. Ogni volta che tre o più simboli speciali appaiono sulla griglia, essi si espandono fino a coprire l’intero rullo. Inoltre, questa condizione fa sì che uno di questi simboli venga aggiunto in cima ai rulli e che eventuali, future espansioni si colleghino a questo simbolo aggiuntivo aumentando ulteriormente il potenziale di vincita.

Book of Golden Sands™ segue la scia di altri recenti titoli di successo come Striking Hot 5™, Happy Hooves™ e Octobeer Fortunes™, tutti parte di una raccolta di oltre 250 titoli nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti del lancio della slot Book of Golden Sands™, poiché siamo riusciti a migliorare e ad adattare il tradizionale gioco in stile “libro” che moltissimi utenti amano. Abbiamo incluso moltiplicatori Wild, una nuova, coinvolgente funzione che offre ulteriori modalità di vincita nel gioco bonus e un tema egizio universalmente adorato. Il risultato è stato quindi quello della creazione di un titolo di cui siamo orgogliosi e il cui successo tra i giocatori sarà assicurato”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 6 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

