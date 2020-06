Pragmatic Play apre un hub in Latam e accoglie Victor Arias come vice presidente

Victor Arias si unisce al team Pragmatic Play come VP Latin America

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha nominato Victor Arias come nuovo vicepresidente di LatAm poiché la società cerca di affermarsi nella regione.

Le sue responsabilità principali includeranno la continua crescita di Pragmatic Play all’interno dei territori regolamentati in America Latina attraverso una chiara strategia di sviluppo del business.

Arias è caratterizzato da una lunga storia nel settore iGaming, lavorando per aziende B2C e B2B in tutto il mondo durante i suoi 20 anni di carriera, con una forte attenzione alla crescita nei paesi regolamentati LatAm.

Sarà inoltre a capo del nuovo Hub LatAm di Pragmatic Play con sede in Argentina e con un team di 3 executive che lavoreranno per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Victor nel nostro team e non vediamo l’ora di sfruttare la sua straordinaria esperienza nel settore continuando la nostra crescita in America Latina.

“Ampliare la presenza in LatAm è stato un obiettivo chiaro per noi. La presenza di Victor dà continuità a questo progetto.”

Arias ha aggiunto: “Sono lieto di unirmi a Pragmatic Play, un software provider con una grande reputazione e uno dei principali fornitori multiprodotto del settore.

“Pragmatic Play ha un’ambizione incredibile per la crescita in LatAm e non vedo l’ora di guidare il team per raggiungere tutti gli obiettivi dell’azienda. ”

Il portfolio di slot machine targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutti i giochi di slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

