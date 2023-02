Pragmatic Play annuncia un nuovo accordo con l’operatore Vibra Gaming

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, ha firmato una collaborazione con Vibra Gaming, in una nuova ed entusiasmante avventura che rafforza la sua presenza nel continente.

La nuova partnership prevede l’integrazione delle slot, dei titoli del casinò dal vivo e degli sport virtuali di Pragmatic Play nella piattaforma di Vibra Gaming, che ha già riscosso un enorme successo nei territori regolamentati dell’America Latina.

Le slot rilasciate di recente, tra cui Sweet Powernudge™ e Pizza! Pizza? Pizza!™ sono incluse come parte dell’accordo tra i due. Insieme a queste ci sono anche titoli pluripremiati come Sugar Rush™ e Gates of Olympus™, oltre a una vasta collezione di titoli di casinò dal vivo, tra cui i classici Sweet Bonanza CandyLand™ e Mega Wheel.

Anche i prodotti di sport virtuali, come Forza 1 e Horse e Greyhound Racing, possono essere giocati dai clienti di Vibra Gaming. I titoli forniscono dettagliati rendering 3D di una serie di sport popolari e di un’ampia varietà di mercati di scommesse.

L’accordo consolida la posizione di Pragmatic Play nel settore dell’iGaming in America Latina e dimostra un altro passo avanti nella sua tabella di marcia verso un continuo successo commerciale nella regione.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Non potremmo essere più felici di aver siglato un accordo con Vibra Gaming che ci permette di continuare i nostri sforzi nel portare un’esperienza imbattibile a un numero crescente di operatori nella Regione.”

“Ci auguriamo che questo successo all’inizio del nuovo anno sia un segno di ciò che accadrà nel 2023, con l’aumento del coinvolgimento e la generazione di entrate, superando nel contempo l’esperienza dei clienti di Vibra Gaming.”

Ramiro Atucha di Vibra Gaming ha poi aggiunto: “Siamo lieti di aver accolto Pragmatic Play sulla nostra piattaforma.”

“La sua dedizione alla regione è sempre stata ammirata, quindi ci sembra il passo successivo più logico per continuare a offrire giochi di altissima qualità e un’eccellente esperienza per i clienti.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.