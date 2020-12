Pragmatic Play annuncia l’integrazione diretta di Slot e Casinò Live con Casumo

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di contenuti per l’industria iGaming, annuncia il lancio delle proprie Slot e del Casinò Live con il rinomato operatore Casumo attraverso un’integrazione diretta.

Non è una prima volta assoluta questa tra Pragmatic Play e Casumo, visto che già da tempo le slot machine erano state integrate tramite un soggetto terzo. Tuttavia, l’operatore maltese avrà adesso un accesso diretto al portolio di Pragmatic Play tramite una singola integrazione API diretta. Questo permetterà, tra l’altro, di aggiungere contenuti esclusivi come i tavoli del Casinò Live, compresi i nuovi Roulette Azure, Blackjack Azure e il primissimo Game Show, Mega Wheel.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Casumo è uno dei più grandi operatori nell’intera industria iGaming e pertanto siamo al settimo cielo per aver completato questa integrazione diretta. Essere in grado di offrire molteplici varietà di prodotti tramite un’unica integrazione API è ciò che più ci contraddistingue e anche in questo caso ci ha permesso di ampliare e diversificare l’offerta di un grande partner come Casumo. Non vediamo l’ora di raccogliere i frutti di questa partnership di sicuro successo e scoprire come verrà accolto il nostro Casinò Live.”

Jacqui Gatt, Director of Gaming di Casumo, ha commentato così il nuovo accordo: “Passare a un’integrazione diretta con Pragmatic Play è stata una scelta semplice e un passo naturale per Casumo e i suoi marchi. Viste le prestazioni sensazionali delle slot fino ad oggi, siamo certi che il loro portfolio continuerà a garantirci grandi risultati. Inoltre, grazie all’unica API siamo in grado di accedere a Enhance, lo strumento promozionale di gamification che ci aiuterà ad acquisire e fidelizzare nuovi giocatori, e al Casinò Live, del quale non vediamo l’ora di scoprire i risultati sui nostri brand.”

Attualmente Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine al mese, oltre ad offrire numerosi tavoli per il Casinò Live e giochi per il Bingo online. L’intera offerta multi-prodotto, infine, è accessibile tramite un’unica integrazione API.

PressGiochi