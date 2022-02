Pragmatic Play amplia l’offerta di Live Casino

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti nel settore iGaming, ha ampliato la sua offerta di casinò dal vivo, lanciando numerosi nuovi tavoli nella sua gamma di Baccarat, Speed ​​Baccarat e Blackjack, incluso un nuovo studio Ruby.

Il prodotto Blackjack del provider ha visto l’aggiunta di 15 nuovi tavoli messi a disposizione degli operatori attraverso il nuovo studio Ruby. Questa nuova selezione di tavoli offre una presentazione completa e superiore del classico gioco di carte.

Lo studio Ruby evoca un ambiente lussuoso, con i giocatori in grado di godersi l’ambiente sereno mentre sperimentano un prodotto di blackjack all’avanguardia.

I miglioramenti del gioco includono le popolari scommesse secondarie Perfect Pairs e 21+3, mentre un’opzione Bet Behind rende ogni posto al tavolo multigiocatore e la funzione Early Decisions rende il gioco fluido e coinvolgente.

Due nuovi tavoli sono stati aggiunti a Speed ​​Baccarat, con il titolo frenetico che riprende lo stile di gioco tradizionale e crea un’esperienza di coinvolgimento costante. Ogni round di gioco dura solo 27 secondi, mentre il tempo di puntata è limitato a 12 secondi e le carte vengono distribuite a faccia in su non appena il tempo di puntata è terminato. Alla versione classica del gioco Baccarat è stato aggiunto anche un tavolo aggiuntivo. Tutti i tavoli di Baccarat sono disponibili in modalità normale, ma i giocatori possono anche passare alla modalità senza commissioni in qualsiasi momento.

La scommessa laterale Super 6 può essere vinta se il Banco batte il Giocatore con un totale di sei punti, pagati a 15:1 con qualsiasi altro risultato che rappresenta una perdita. Entrambi i tavoli Baccarat e Speed ​​Baccarat saranno disponibili dal 23 febbraio.

Alcuni di questi tavoli sono dotati della tecnologia Chroma Solutions di Pragmatic Play, che consente la personalizzazione su misura per rappresentare accuratamente i marchi degli operatori. I giochi mostrano l’impegno di Pragmatic Play nel soddisfare una gamma più ampia di preferenze dei giocatori con esperienze di casinò dal vivo più rapide e concise. Trasmessi in diretta dal moderno studio di Pragmatic Play con tecnologia della fotocamera 4K, i nuovi titoli di Live Casino fanno parte del suo pluripremiato portafoglio di giochi, che comprende oltre 200 innovativi prodotti HTML5.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Oltre a nuovi e innovativi tipi di gioco, ci impegniamo anche a migliorare regolarmente la nostra gamma esistente di classici preferiti dai giocatori e siamo lieti delle opzioni aggiuntive ora disponibili. I nuovi tavoli offrono un’esperienza frenetica simile alla natura immersiva dei casinò tradizionali e ci aiuteranno a mantenere la nostra spinta a fornire il meglio del casinò dal vivo a una fascia demografica di giocatori più diversificata possibile”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi