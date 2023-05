Pragmatic Play amplia la scelta del giocatore in Zeus vs Hades – Gods of War™  

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha organizzazione una battaglia titanica in Zeus VS Hades – Gods of War™, in cui i giocatori decidono quanto possono diventare volatili le azioni.

Zeus VS Hades – Gods of War™ è una slot machine che presenta una griglia 5×5 e 15 linee di pagamento e dà ai giocatori la possibilità di scegliere tra due modalità: Olimpo e Ade. I giocatori possono scegliere di passare da una modalità all’altra in qualsiasi momento nel gioco base per poter sperimentare due mondi di gioco estremamente diversi.

La volatilità è alta nell’Olimpo, in cui Zeus è accompagnato dai simboli Pegaso, falco, elmo e coppa. In questo reame ospitale ed etereo ricco di luci azzurro chiare e qualche lampo occasionale, i giocatori possono aspettarrsi molti più turni i giri gratis.

La volatilità è molto alta nell’Ade, in cui il dio degli inferi stesso è accompagnato dai simboli Cerbero, fenice, elmo infuocato e coppa. In questo reame aspro e inquietante ricco di fiamme tremolanti e braci ardenti, i giocatori sperano di portare alla luce il grande potenziale di vincita che nasconde.

In entrambe le modalità, i simboli wild che si espandono – il fulmine nell’Olimpo e il bidente nell’Ade – possono comparire sia nel gioco base che nel turno dei giri gratis e si espandono in tutto il rullo applicando un multiplier pari fino a 100 volte la puntata. In Ade, un wild che si espande è garantito nei giri gratis. Che si giochi nell’Olimpo o nell’Ade, i wild che si esapndono sono fondamentali per sbloccare la vincita massima pari a 15.000 volte la puntata.

Zeus VS Hades – Gods of War™ si costruisce attorno a un tema di gioco molto famoso e già esplorato da Pragmatic Play nella slot pluripremiata Gates of Olympus™, e segue recenti successivo quali Jewel Rush™, Lamp of Infinity™ e Diamonds of Egypt™.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “Costruita attorno livelli di volatilità variabili, Zeus VS Hades – Gods of War™ è un gioco eccezionale che introduce la possibilità di scelta del giocatore nel portfolio di slot machine pluripremiato di Pragmatic Play.

“I giocatori non solo possono scegliere di cambiare la modalitò di gioco tra il mondo dell’Olimpo e quello dell’Ade ogni volta che lo desiderano, ma in questo modo vivranno anche diverse esperienze di gioco: sia nell’aspetto del gioco che nelle modalità di gioco. Con vincite disponibili fino a 15.000 volte la puntata, speriam che i giocatori si divertiranno in questa epica battaglia tra dei.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi