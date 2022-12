Pragmatic Play alza la temperatura con Hot Pepper™

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, propone vincite cluster super piccanti con la sua nuova uscita Hot Pepper™.

Disposto su uno schema 7×7, il titolo è pieno di simboli con un’ispirazione messicana, tra cui tacos, lime, pignatte e altri ancora, che devono formare un gruppo di almeno cinque simboli adiacenti per assegnare una vincita. Queste icone vincenti vengono poi rimosse dai rulli e i nuovi simboli le sostituiscono e si riversano dall’alto del tabellone di gioco.

Ogni cluster vincente produce anche un pepe Wild, che sostituisce tutti gli altri simboli del gioco, rendendo più facile per i giocatori creare ancora più vincite in seguito a una caduta. Questo simbolo Wild può funzionare anche come moltiplicatore, che aumenta in base al numero di simboli che hanno creato il cluster e al numero di cadute successive di cui fa parte, fino a un massimo di 128x.

Tre simboli Bonus sono necessari per sbloccare 12 giri gratuiti. In questo caso i Wild creati iniziano al livello massimo, il che significa che avranno un moltiplicatore di almeno 16x e possono salire rapidamente fino a 128x, a seconda del numero di simboli che hanno formato il cluster vincente.

Quest’ultima slot segue a ruota i recenti successi di Reel Banks™, Fury of Odin Megaways™ e Bigger Bass Blizzard – Christmas Catch™ i quali fanno parte di una collezione di oltre 250 titoli unici del pluripremiato portafoglio giochi di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Comprendiamo l’affinità dei nostri giocatori con le meccaniche cluster e con i Wild che lavorano insieme, come si vede in Fruit Party 2™ o in Wild Beach party™.”

“Basandoci su queste popolari caratteristiche viste nelle versioni precedenti, introducendo al contempo Wild potenziati e un divertente tema messicano, abbiamo creato una slot che mette al centro il coinvolgimento e il divertimento del giocatore. Questo titolo alza la posta in gioco grazie alla possibilità di aumentare i moltiplicatori di Wild e siamo ansiosi di vedere la risposta dei fan a questa nuova versione super piccante.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi