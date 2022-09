Pragmatic Play aggiorna un titolo di punta in Floating Dragon Megaways™ Hold & Spin™

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha aggiornato uno dei suoi fiori all’occhiello, Floating Dragon™, con l’uscita di Floating Dragon Megaways™ Hold & Spin™.

Questa nuova versione si avvale del celebre meccanismo Megaways™ e si gioca su 6 rulli; sono disponibili 236.196 modi per vincere. Tornano simboli già noti, come le farfalle, i pavoni e le navi, a cui si aggiunge un simbolo Wild che sostituisce tutti gli altri simboli, tranne i giri gratuiti che assegnano Scatter e monete.

Ci sono inoltre tre file sopra il tabellone di gioco che si muovono indipendentemente dal gioco principale e possono essere bloccate o sbloccate casualmente a ogni giro. La fila più in alto contiene i simboli Wild, mentre le due successive contengono simboli aggiuntivi del gioco base che agevolano le vincite.

La presenza di 3 o più Scatter assegna il round di giri gratuiti che aggiunge un simbolo di raccolta ai rulli. Una volta posizionato, questo raccoglie tutti i casi di premio in denaro istantaneo e viene aggiunto a un contatore che aumenta progressivamente. Ogni 4 simboli di raccolta, si sbloccano 10 giri e un ulteriore moltiplicatore di gioco.

Allo stesso modo, la presenza di 3 o più monete attiva il round Hold and Spin; vengono assegnati 3 respin in cui raccogliere altre monete e diamanti che assegnano grandi vincite. Ogni moneta posizionata resetta i 3 giri, consentendo ulteriori opportunità di vincita.

L’uscita di Floating Dragon Megaways™ Hold & Spin™ segue le orme di titoli di punta come Wild Hop & Drop™, Crown of Fire™ e Book of Golden Sands™, che fanno parte del pluripremiato catalogo di giochi Pragmatic Play a cui appartengono oltre 250 titoli.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “L’aggiornamento di uno dei nostri titoli più gettonati del 2021 con l’aggiunta di Megaways™, di rulli bloccati e sbloccati e di due round bonus fa sì che Floating Dragon Megaways™ Hold & Spin™ sia accolto con lo stesso calore della versione originale. Il titolo non solo offre nuove ed entusiasmanti funzioni, ma è fortemente legato al suo predecessore, conquistando sia i fan nuovi che i più affezionati”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 6 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi