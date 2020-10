Pragmatic Play accordo storico con Broadway Gaming per i prodotti Bingo

Broadway Gaming, operatore di uno dei più grandi network di Bingo nel Regno Unito, con brand del calibro di Butlers Bingo, Glossy Bingo e Rosy Bingo, si affida a Pragmatic Play per la fornitura esclusiva dei giochi Bingo.

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di prodotti per l’industria iGaming, ha lanciato i propri giochi Bingo con l’operatore Broadway Gaming, proprietario di uno dei più importanti network di Bingo nel Regno Unito.

Nato nel 2010, Broadway Gaming ha avuto il merito di costruire nel tempo una solida e leale customer base che potrà adesso usufruire dei giochi Bingo targati Pragmatic Play su tutti e 5 i siti di proprietà, compreso il principale brand “Butlers Bingo”.

Melissa Summerfield, CCO di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo emozionati all’idea di vedere online i nostri prodotti con uno degli operatori di Bingo più importanti nell’intero mercato britannico. Essere stati scelti tra così tante grandi realtà del settore per diventare il provider esclusivo del Bingo di Broadway Gaming è un traguardo impressionante, che premia le prestazioni del nostro prodotto e riconosce l’innovazione e il grande lavoro alle spalle di questo nostro vertical. Stiamo diventando in breve tempo il provider di riferimento del prodotto Bingo, come testimoniato anche dagli altri recenti accordi stretti con SkillOnNet’s PlayOJO, Lottoland, LeoVegas e tanti altri. Gli utenti di Broadway Gaming sono abituati ad un’esperienza di gioco di altissimo livello e questa partnership soddisferà a pieno le loro aspettative.”

David Butler, CEO di Broadway Gaming, ha commentato: “Dopo aver valutato attentamente i tanti prodotti messi a disposizione da numerosi provider, il Bingo Pragmatic Play e la sua integrazione diretta è stata la scelta migliore: un passo davvero importante per noi. I nostri giocatori si aspettano solo giochi di alta qualità e siamo certi che i prodotti Pragmatic Play andranno ben oltre le attese. Non vediamo l’ora di scoprire l’effetto che questi nuovi giochi avranno sui nostri brand e sul nostro network.”

Il Bingo Pragmatic Play offre un’ampia gamma di giochi, comprese le celebri varianti con 90, 80, 75, 50 e 30 palline. Inoltre, Pragmatic Play ha recentemente rilasciato una nuova, esclusiva, variante: Bingo Blast. Si tratta di una nuova versione del classico gioco del Bingo, ridisegnata per la prima volta con uno stile fresco e moderno, specificamente ideato per un’esperienza “mobile–first”. Una partita con Bingo Blast è infatti 3-4 volte più veloce rispetto alla media dei classici Bingo a 90 palline, ideale per giocare quando si è in movimento.

Il suo lancio ha segnato l’inizio di una nuova era di innovazione per la categoria, tanto che l’intero comparto Bingo di Pragmatic Play ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Software Bingo attualmente disponibile sul mercato ai Which Bingo Awards del 2020.

L’accordo con Broadway Gaming rafforza quindi la posizione e l’importanza già raggiunta da Pragmatic Play nel settore, ovvero quella di uno dei migliori fornitori multi-prodotto per l’industria iGaming all’interno dei mercati regolamentati più importanti al mondo.

Ad oggi, infatti, Pragmatic Play sviluppa fino a 5 nuove slot machine online al mese, oltre ai già citati prodotti Bingo e ai giochi del Live Casino, ormai sempre più popolari. Il tutto, disponibile comodamente attraverso un’unica integrazione API.

PressGiochi