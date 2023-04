Pragmatic Play a spasso con le star in Wild Celebrity Bus Megaways™

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per l’industria dell’iGaming, sta per imbarcarsi in un’avventura popolata da celebrità con la sua ultima slot, Wild Celebrity Bus Megaways™

I giocatori possono salire a bordo di uno degli iconici autobus londinesi a due piani e così sfruttare fino a 117.649 modi per vincere sui sei rulli le cui dimensioni cambiano continuamente.

I simboli ritraggono alcuni passeggeri famosi, che possono formare combinazioni vincenti per assegnare una vincita. Tutti i simboli vincenti vengono rimossi dal gioco, innescando una cascata di nuovi simboli. Questa funzione a cascata può proseguire fino ad un massimo di 20 giri consecutivi o fino a quando non si verificano più vincite.

Se si atterrano quattro o più scatter durante qualsiasi giro nel gioco base si attivano i Free Spins, durante i quali ogni vincita che si verifica a seguito di una cascata gode di un moltiplicatore x1 (fino al moltiplicatore massimo di x50) e i giocatori possono vincere fino a 10.000 volte la loro puntata.

Wild Celebrity Bus Megaways™ è l’ultima slot pubblicata da Pragmatic Play, che si unisce ad altri successi recenti come African Elephant™, Gods of Giza™ and The Red Queen™ nel suo portfolio pluripremiato di oltre 300 titoli esclusivi.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine al mese, insieme a giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una sola API.

PressGiochi