Pradamano (UD): “Sequestrati sette totem in un circolo, ora rischia sanzione da oltre un milione di euro”

Sequestrati, all’interno di un circolo privato a Pradamano sette apparecchi elettronici “totem”, dei personal computer collegati via internet su piattaforme estere per giocare illegalmente.

L’operazione è stata messa a segno dai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, assieme ai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Udine, nell’ambito di un’attività di verifica finalizzata alla repressione del gioco illegale.

Per questo genere di irregolarità è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare a 350 mila euro. Inoltre verrà effettuata la ricostruzione dell’imposta unica evasa, fino ad un massimo di 460 mila euro, a cui dovranno aggiungersi le sanzioni e gli interessi di legge, per un totale complessivo superiore a un milione di euro. I risultati accertati saranno posti a base per la tassazione ai fini delle imposte dirette, in relazione all’ammontare delle giocate effettuate illegalmente.

Dentro il locale i finanzieri hanno anche verificato che tre delle 29 persone presenti non avevano il Green pass. Così, nei confronti di questi soggetti e del gestore sono state contestate sanzioni amministrative da 400 a 1.000 euro ciascuno.

