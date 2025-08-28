Newsletter

29 Agosto 2025 - 00:00

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Pozzuoli, scoperta sala giochi abusiva: scatta l’ordinanza di chiusura

Una sala giochi priva delle necessarie autorizzazioni è stata scoperta a Pozzuoli, all’interno di un bar di via Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno

28 Agosto 2025

Share the post "Pozzuoli, scoperta sala giochi abusiva: scatta l’ordinanza di chiusura"

Print Friendly, PDF & Email

Una sala giochi priva delle necessarie autorizzazioni è stata scoperta a Pozzuoli, all’interno di un bar di via Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno accertato l’esercizio di attività di giochi leciti senza le dovute autorizzazioni, nonché la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

A seguito di tali accertamenti, il Comune di Pozzuoli ha emesso un’ordinanza — firmata dalla dirigente Sabina Minucci, responsabile della Direzione 7 — con la quale si dispone la cessazione immediata dell’attività illegittima. Contestualmente, è stata ordinata anche la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per cinque giorni.

Il provvedimento conferma la costante attenzione dell’Amministrazione comunale al rispetto delle normative e alla tutela della legalità negli esercizi commerciali della città.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Allwyn valutata 11,2 miliardi di euro dopo la cessione di una quota di Komarek

Mondiali di calcio: ONU aggiorna linee guida contro le scommesse illegali

Spagna, gioco responsabile: DGOJ apre consultazione pubblica sul meccanismo di rilevazione dei comportamenti a rischio

UK. Dal Royal Ascot 450.000 sterline alle associazioni benefiche

Lotteria Italia 2025: via alla vendita dei biglietti dal 1° settembre, in palio premi fino a 5 milioni di euro

Casino a New York? Peggio delle discariche a Roma!

Colpo di scena da Elk Studios: Pirots 4 Frozen Fury è disponibile su Betsson

BEGE Awards 2025: presentati i membri della Giuria Onoraria

SBC Summit Tbilisi: l’agenda Conferenze che guida la crescita in Europa dell’Est e Asia Centrale

Pozzuoli, scoperta sala giochi abusiva: scatta l’ordinanza di chiusura

Francia: inviate in CE nuove regole sui messaggi di avvertimento per il gioco d’azzardo

Catania, chiuso per 7 giorni un centro scommesse

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy