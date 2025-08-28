Pozzuoli, scoperta sala giochi abusiva: scatta l’ordinanza di chiusura

Una sala giochi priva delle necessarie autorizzazioni è stata scoperta a Pozzuoli, all’interno di un bar di via Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno

Una sala giochi priva delle necessarie autorizzazioni è stata scoperta a Pozzuoli, all’interno di un bar di via Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno accertato l’esercizio di attività di giochi leciti senza le dovute autorizzazioni, nonché la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

A seguito di tali accertamenti, il Comune di Pozzuoli ha emesso un’ordinanza — firmata dalla dirigente Sabina Minucci, responsabile della Direzione 7 — con la quale si dispone la cessazione immediata dell’attività illegittima. Contestualmente, è stata ordinata anche la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per cinque giorni.

Il provvedimento conferma la costante attenzione dell’Amministrazione comunale al rispetto delle normative e alla tutela della legalità negli esercizi commerciali della città.

