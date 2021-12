L’iniziativa organizzata dalla Regione Basilicata si è tenuta in Piazza dei Comuni.

La giornata lucana per la lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo si è tenuta quest’anno in Piazza dei Comuni a Potenza. Una marcia silenziosa che ha visto la partecipazione di oltre 80 sindaci lucani. Le istituzioni insieme per dare un segnale forte di contrasto ad un fenomeno che nel tempo è diventato una vera e propria piaga sociale. L’iniziativa è stata organizzata dalla regione basilicata su proposta dell’Osservatorio regionale gioco d’azzardo patologico.

PressGiochi