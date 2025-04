Potenza: approvato il primo regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto al GAP

È stato approvato, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Potenza, il primo ‘Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)’. “L’approvazione di questo regolamento è un primo passo importante e significativo per la città di Potenza, per iniziare un percorso di consapevolezza collettiva, che parta da una reale presa di coscienza dei bisogni sociali della nostra Comunità” dichiara l’assessore Anna Grieco.

“È ferma intenzione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Telesca, – prosegue l’assessore alle Politiche sociali – non girare mai la testa dall’altro lato di fronte alle problematiche sociali, ma ricercare, attraverso la collaborazione attiva con associazioni e privato sociale, soluzioni ai problemi dei nostri cittadini, in modo da favorire sempre di più la costruzione di una Comunità interessata che si prende cura”.

Il regolamento, che era in attesa di approvazione dal 2023, è stato integrato con una proposta dei Servizi sociali con cui si è inteso agire in un’ottica di maggiore tutela nei confronti dei minori e dei soggetti a rischio, un maggiore contenimento dei costi sociali in termini economici e relazionali e un maggior rispetto della sicurezza e del decoro urbano. Sono stati individuati e integrati i luoghi ritenuti sensibili come, per esempio, i luoghi di formazione scolastica e aggregazione giovanile, per il rispetto della distanza minima di 350 metri e decretato il divieto di oscuramento dei luoghi adibiti al gioco, per prevenire il rischio di alienazione dalla realtà.

L’Amministrazione pone così un’attenzione particolare alla garanzia che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio avvenga minimizzando ogni effetto negativo per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, attraverso la messa in campo di azioni di prevenzione e di intervento in stretta collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore dedicati e specializzati.

Il processo di stesura del regolamento – ricorda l’assessore Grieco – è iniziato nel 2021, su iniziativa della Quarta Commissione consiliare guidata prima dall’attuale assessore Beneventi e poi dalla allora consigliera Andretta. Trova il suo compimento grazie all’azione decisa e pragmatica della attuale Quarta Commissione consiliare permanente, presieduta dalla consigliera Angela Blasi.

Nell’ottica di una proficua collaborazione con cittadini, enti, associazioni, attività commerciali, pubblici esercizi, la Commissione aveva posto la bozza di proposta del dispositivo regolamentare in materia, all’attenzione delle associazioni che sul territorio si occupano di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo, alle associazioni di categoria del comparto del gioco legale di Stato, nonché alla Federazione Italiana Tabaccai di Potenza” conclude l’assessore.

“La stesura di un regolamento sul G.A.P., il confronto avvenuto nelle commissioni preposte e l’approvazione all’unanimità delle proposta, sono segnali importanti per tutta la città” – dichiara la presidente della Quarta Commissione Angela Blasi. “Sono emozionata per la conclusione di un percorso articolato, lungo e complesso, e sono fiduciosa che questo importante strumento troverà un’attenta attuazione” conclude la consigliera Blasi.

PressGiochi