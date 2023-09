Posta la questione di fiducia sul Decreto Giustizia, incendi, PA e cultura

Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

La votazione sulla questione di fiducia avrà luogo oggi alle ore 12,30, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 11. Seguirà, a partire dalle ore 14,30, l’esame degli ordini del giorno. La votazione finale avrà luogo alle ore 20, previe dichiarazioni di voto finale a partire dalle ore 18,30.

Nella seduta di ieri, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a nome del Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite.

Ricordiamo che il M5S aveva sia in Commissione che in Aula presentato alcune proposte in materia di gioco patologico e sul tema delle intercettazioni estese al settore dei giochi pubblici. Proposte respinte durante l’esame in sede referente.

PressGiochi