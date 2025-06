Poso (ADM): “Formazione e rispetto delle norme fondamentali per tutelare il giocatore”

“Innanzitutto voglio inquadrare il gioco espresso in concessioni. Il gioco in denaro è un’attività riservata alla Stato e viene affidato a società individuate attraverso delle gare pubbliche che svolgono questo

“Innanzitutto voglio inquadrare il gioco espresso in concessioni. Il gioco in denaro è un’attività riservata alla Stato e viene affidato a società individuate attraverso delle gare pubbliche che svolgono questo servizio per conto dello Stato. Ciò significa che nell’ambito delle loro reti in cui sono articolati sia come società sia come partner contrattualizzati, i concessionari hanno il compito di diffondere – oltre all’attività commerciale e tecnica vera e propria – anche una serie di valori che lo Stato vuole trasmettere attraverso il servizio affidato ai concessionari.

Questi valori comprendono il presidio di legalità, il rispetto delle norme, regolare l’afflusso delle entrate fiscali ma anche e soprattutto la tutela del giocatore che si attua attraverso varie forme sia garantendo la regolarità del gioco ma anche facendo in modo che il gioco si svolga sempre attraverso dei meccanismi sani ovvero che non generino fenomeni di dipendenze e quindi si svolga sempre con un certo grado di responsabilità del giocatore.

Responsabilità, però, anche dei concessionari stessi che attraverso attività di formazione – come quella proposta da Codere – devono acquisire coscienze di quelli che sono i meccanismi che più si discostano da una normale e sana attività di gioco svolta consapevolmente. Forse questi sono gli aspetti più delicati che il concessionario si trova a fronteggiare durante le attività di formazione: i concessionari sono esperti su quello che riguarda il loro lavoro quindi ciò che riguarda l’aspetto commerciale e tecnico ma sul fronte della formazione è importante che si rivolgano anche a professionisti per comprendere al meglio determinati profili psicologici.

Il ruolo dell’Agenzia è quello di verificare che i concessionari svolgano le proprie attività in modo conforme alle leggi, alle convenzioni di concessione e ai contratti che l’Agenzia stipula con i concessionari. ADM svolge anche attività di controllo sul territorio nelle sale giochi per verificare che tutto si svolga regolarmente.

Dobbiamo sempre tenere presente che nelle attività di svolgimento dell’attività, i concessionari devono rispettare una serie di regole imperative come ad esempio il divieto assoluto di gioco ai minori che soprattutto nel gioco online è intercettato a monte: non è possibile per un minore aprire un conto di gioco, questa è una cosa fondamentale che non troviamo nel gioco illegale.

L’attività dell’Agenzia è volta a reprimere attraverso l’inibizione dei siti web illegali quella che è l’offerta illegale di gioco.

ADM lavora a stretto contatto con le forze dell’ordine. Noi come Agenzia ci occupiamo degli aspetti amministrativi ma a fronte di questo c’è tutto quello che riguarda le verifiche da parte delle forze di Polizia da cui poi scaturiscono eventualmente attività sotto il profilo penale per sanzionare i reati legati al mondo del gioco.

Le criticità che ADM deve gestire quotidianamente sono più o meno sempre le stesse anche se si evolvono nelle forme. Così come corre velocemente la tecnologia e i contesti sociali, questa velocità si riflette anche sui rischi e sulle sfide che si pongono nella lotta al contrasto all’illegalità.

Il rispetto del divieto al gioco per i minori è uno dei capi saldi relativi ai controlli effettuati dall’Agenzia. Il sistema giuridico è abbastanza rigido: sono previste delle sanzioni piuttosto elevate anche dal punto vista amministrativo come la chiusura degli esercizi oltre che a sanzioni economiche quindi il sistema giuridico ha dei presidi forti. Si cerca di fare il possibile, è fondamentale che questi concetti etici siano presenti nelle reti degli operatori legali perché loro stessi devono fare tutto il possibile per evitare che i minori accedano al gioco in denaro”.

Lo ha dichiarato Elisabetta Poso, direttrice Ufficio Apparecchi da Intrattenimento Agenzia Dogane e Monopoli nel corso dell’evento “DIETRO LE QUINTE – New Codere Training: Il nuovo percorso di formazione a distanza per operatori di gioco” organizzato da Codere.

PressGiochi