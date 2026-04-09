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Portogallo, SRIJ lancia una nuova piattaforma per l’autoesclusione dal gioco online

A partire dall’8 aprile 2026, il Servizio di Regolamentazione e Ispezione dei Giochi (SRIJ) – ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo – ha lanciato una nuova piattaforma dedicata all’autoesclusione

09 Aprile 2026

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A partire dall’8 aprile 2026, il Servizio di Regolamentazione e Ispezione dei Giochi (SRIJ) – ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo – ha lanciato una nuova piattaforma dedicata all’autoesclusione dal gioco online, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli utenti e promuovere pratiche di gioco responsabile.

Il nuovo sistema consente sia ai giocatori sia ai non giocatori di richiedere l’esclusione dalle attività di gioco e scommesse online, offrendo anche la possibilità di revocare successivamente la richiesta. Un aspetto particolarmente rilevante è che l’autoesclusione ha validità su tutti gli operatori di gioco online autorizzati in Portogallo, garantendo così una copertura completa ed efficace.

Dal punto di vista dell’esperienza utente, la piattaforma è stata progettata per essere più semplice e intuitiva. Il processo di richiesta è rapido e lineare, grazie a una navigazione ottimizzata che rende ogni fase facilmente accessibile.

Grande attenzione è stata inoltre dedicata all’utilizzo da dispositivi mobili: la piattaforma è pienamente compatibile con smartphone e tablet, permettendo agli utenti di gestire le richieste in modo pratico e immediato, senza rinunciare alle funzionalità.

 

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