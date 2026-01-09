Portogallo. Nel terzo trimestre del 2025 il gioco online ha generato 297,1 milioni di euro

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online del terzo trimestre del 2025.

Gioco terrestre – Nel terzo trimestre del 2025, l’attività di gioco praticata nei casinò e nelle sale giochi ha generato un ricavo lordo di circa 72,4 milioni di euro, corrispondente a un aumento del 10,7% rispetto al trimestre precedente e a una diminuzione del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Su base mensile, il mese di agosto ha registrato il valore più elevato di ricavo lordo, con circa 27,1 milioni di euro, seguito da settembre e luglio, con rispettivamente circa 22,8 e 22,4 milioni di euro.

L’attività del gioco del bingo fuori dai casinò ha contato 6 sale aperte, le quali hanno generato 6,9 milioni di euro con una variazione positiva pari al 10,5% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. In una prospettiva mensile, il ricavo lordo ha raggiunto il valore più elevato nel mese di agosto, con circa 2,5 milioni di euro, seguito dai mesi di luglio e settembre con, rispettivamente, circa 2,3 e 2,1 milioni di euro.

Gioco responsabile – Nel periodo si è registrato un aumento di circa il 22,3% nel numero di richieste di divieto di accesso alle sale da gioco dei casinò presentate dagli stessi interessati, rispetto al trimestre precedente, e un incremento di circa il 33,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, corrispondente rispettivamente a 35 e 48 richieste in più.

Per quanto riguarda le sale da gioco del bingo, si è verificata ugualmente una variazione positiva del 100%, tradotta nella presentazione di una richiesta durante il terzo trimestre del 2025, mentre non era stata registrata alcuna richiesta né nel trimestre precedente né nello stesso periodo del 2024.

Gioco online – Al 30 settembre 2025, le 181 entità autorizzate a esercitare l’attività di gestione di giochi e scommesse online in Portogallo detenevano 32 licenze (13 licenze per l’esercizio delle scommesse sportive a quota fissa, 18 licenze per l’esercizio dei giochi di fortuna o d’azzardo e 1 licenza per l’esercizio del bingo).

Nel periodo in esame, l’attività di giochi e scommesse online ha generato 297,1 milioni di euro di ricavo lordo, traducendosi in un aumento di 10,1 milioni di euro rispetto al trimestre precedente (+3,5%).

Per quanto riguarda il contributo di ciascuna categoria di gioco al totale del ricavo lordo contabilizzato nel periodo, il 66,4% è derivato dai giochi di fortuna o d’azzardo e il 33,6% dalle scommesse sportive a quota fissa. Rispetto allo stesso periodo del 2024, si è registrato un aumento del ricavo lordo pari a 30,9 milioni di euro (più 11,6%).

In particolare, il ricavo lordo delle entità che gestiscono le scommesse sportive a quota fissa è stato di 99,7 milioni di euro, il che si è tradotto in un aumento di 8,5 milioni (più 9,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024 e in una diminuzione di 9,4 milioni (meno 8,7%) rispetto al trimestre precedente.

Il calcio è stato la disciplina sportiva su cui si è concentrato il maggior volume di scommesse, contribuendo con il 71,8% del totale delle scommesse sportive registrate. Le scommesse sulla disciplina del tennis hanno rappresentato il 22,1% del totale delle scommesse sportive nel trimestre in analisi.

Il ricavo lordo ottenuto dalle entità che gestiscono i giochi di fortuna o d’azzardo è stato di 197,4 milioni di euro, con un aumento di 22,3 milioni (più 12,7%) rispetto al periodo omologo del 2024 e di 19,6 milioni (più 11,0%) rispetto al 2º trimestre del 2025.

Le scommesse sui giochi di macchine hanno rappresentato il 79,2% del totale delle scommesse nei giochi di fortuna o d’azzardo online. Per quanto riguarda le altre tipologie di gioco, si osserva — in ordine decrescente di contributo — le scommesse sulla Banca Francese, che hanno rappresentato il 6,8% del totale, seguite dalle scommesse su Blackjack/21 (5,1%), dalle scommesse sulla Roulette Francese (4,8%), dalle scommesse su Saque o Crash (2,9%) e dalle scommesse sui giochi di Poker (1,2%).

Il numero totale di registrazioni di giocatori nel periodo si attestava a 4.937,7 mila. Un aumento di 71,2 mila registrazioni (+ 1,5%) rispetto al trimestre precedente, risultato dell’incremento di 208,5 mila nuove registrazioni e della cancellazione di 137,3 mila registrazioni.

PressGiochi