Portogallo: nel secondo trimestre del 2025, casinò e slot hanno generato 63,4mln di euro (+2,6%)

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online del secondo trimestre del 2025.

Casinò e slot machine – L’attività di gioco svolta nei casinò e nelle sale slot in Portogallo ha generato, nel secondo trimestre del 2025, circa 63,4 milioni di euro di ricavi lordi, con un aumento dell’1,4% rispetto al trimestre precedente e un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Su base mensile, il ricavo lordo dei giochi ha raggiunto il valore più alto nel mese di maggio, con circa 22,5 milioni di euro, seguito dai mesi di aprile e giugno, con rispettivamente circa 21,5 e 21,4 milioni di euro.

La variazione positiva del 2,6% nei ricavi globali del gioco nei casinò e nelle sale slot, osservata nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, è dovuta all’aumento dei ricavi del gioco bancato e di quello praticato con macchine automatiche, che hanno rappresentato rispettivamente il 19,81% e il 78,78% del totale dei ricavi lordi.

Bingo – L’attività del gioco del bingo al di fuori dei casinò, nel secondo trimestre del 2025, ha registrato una variazione negativa in termini di ricavi lordi generati pari all’8,4% rispetto al trimestre precedente e del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, considerando lo stesso numero di 6 sale da gioco aperte all’attività.

Su base mensile, nel secondo trimestre del 2025, il ricavo lordo ha raggiunto il valore più alto nel mese di aprile, con circa 2,2 milioni di euro, seguito dai mesi di maggio e giugno con, rispettivamente, circa 2,1 e 2,0 milioni di euro.

Gioco responsabile – Nel secondo trimestre del 2025, si è registrata una riduzione di circa il 24,9% nel numero di richieste di interdizione di accesso alle sale da gioco dei casinò su iniziativa degli stessi interessati, rispetto al trimestre precedente, e una riduzione di circa il 14,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gioco online – Nel corso del secondo trimestre del 2025, l’attività di giochi e scommesse online ha generato 287,0 milioni di euro di ricavi lordi, un valore simile a quello osservato nel trimestre precedente. Per quanto riguarda il contributo di ciascuna categoria di gioco al totale dei ricavi lordi registrati nel periodo, il 62,0% è derivato dai giochi d’azzardo e il 38,0% dalle scommesse sportive a quota fissa. Rispetto allo stesso periodo del 2024, si è registrato un aumento dei ricavi lordi pari a 25,2 milioni di euro (ovvero +9,6%).

Durante il secondo trimestre del 2025, i ricavi lordi delle entità che gestiscono scommesse sportive a quota fissa sono stati pari a 109,2 milioni di euro, con un aumento di 5,9 milioni (+5,7%) rispetto allo stesso periodo del 2024, ma una diminuzione di 5,8 milioni (-5,0%) rispetto al trimestre precedente.

I ricavi lordi ottenuti dalle entità che gestiscono giochi d’azzardo, nel trimestre analizzato, sono stati pari a 177,8 milioni di euro, con un aumento di 19,3 milioni (+12,2%) rispetto allo stesso periodo del 2024 e di 8,1 milioni (+4,7%) rispetto al primo trimestre del 2025.

Il volume di gioco relativo alle scommesse sportive a quota fissa, nel periodo analizzato, ha totalizzato 457,3 milioni di euro, corrispondente a una diminuzione di 5,0 milioni (pari a -1,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di 44,6 milioni (pari a -8,9%) rispetto al trimestre precedente.

Il valore delle puntate nei giochi di fortuna o d’azzardo, nello stesso periodo, ha raggiunto i 5.039,4 milioni di euro, con un incremento di 672,5 milioni (+15,4%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di 374,4 milioni (+8,0%) rispetto al trimestre precedente

Autoesclusione – Al 30 giugno 2025, risultavano autoesclusi dalla pratica di giochi e scommesse online 326.400 registrazioni di giocatori, con un incremento di 17.200 rispetto alla fine del trimestre precedente (pari a una crescita del 5,6%). Questa variazione trimestrale è spiegata dall’autoesclusione di 44.800 registrazioni e dalla cessazione dell’autoesclusione di 27.600. Rispetto alla stessa data del 2024, si osserva un aumento di 69.400 autoesclusioni dalla pratica di giochi e scommesse online (+27,0%). Il rapporto tra giocatori autoesclusi e il numero totale di registrazioni al termine del secondo trimestre del 2025 è stato del 6,7%.

Lotta al gioco illegale – Dall’entrata in vigore del Regime Giuridico dei Giochi e delle Scommesse Online (RJO), il 29 giugno 2015, fino al 30 giugno 2025, sono state inviate 1.522 notifiche agli operatori illegali di gioco online per cessare la loro attività in Portogallo (97 solo nel secondo trimestre del 2025). Inoltre, sono stati notificati i fornitori intermediari di servizi di rete per il blocco di 2.501 siti web di operatori illegali (110 nel trimestre analizzato). In totale, sono state presentate 49 segnalazioni al Ministero Pubblico per l’avvio dei relativi procedimenti penali (1 nel secondo trimestre del 2025).

