Portogallo: nel quarto trimestre del 2025 dal gioco online ricavi per €337,6 mln (+13,6%)

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online del quarto trimestre del 2025.

Gioco online – Nel corso del quarto trimestre del 2025, l’attività dei giochi e delle scommesse online ha generato 337,6 milioni di euro di ricavi lordi, registrando un aumento di 40,5 milioni di euro rispetto al trimestre precedente (pari a +13,6%).

Per quanto riguarda il contributo di ciascuna categoria di gioco al totale dei ricavi lordi registrati nel periodo, il 63,4% è derivato dai giochi di fortuna o d’azzardo e il 36,6% dalle scommesse sportive a quota fissa. Rispetto allo stesso periodo del 2024, si è registrato un aumento dei ricavi lordi di 14,7 milioni di euro (pari a +4,5%).

Durante il quarto trimestre del 2025, i ricavi lordi delle entità che gestiscono le scommesse sportive a quota fissa sono stati pari a 123,6 milioni di euro, con una diminuzione di 14,7 milioni (−10,6%) rispetto allo stesso periodo del 2024 e un aumento di 23,9 milioni (+23,9%) rispetto al trimestre precedente.

I ricavi lordi ottenuti dalle entità che gestiscono i giochi di fortuna o d’azzardo, nel trimestre in analisi, sono stati pari a 214,0 milioni di euro, con un aumento di 29,4 milioni (+15,9%) rispetto allo stesso periodo del 2024 e di 16,6 milioni (+8,4%) rispetto al terzo trimestre del 2025.

Autoesclusione – Al 31 dicembre 2025, risultavano autoesclusi dalla pratica dei giochi e delle scommesse online 361,4 mila giocatori, ovvero 19,2 mila in più rispetto alla fine del trimestre precedente. Questa variazione trimestrale è spiegata dall’autoesclusione di 50,2 mila giocatori e dalla fine del periodo di autoesclusione di 31,0 mila.

Rispetto alla fine del quarto trimestre del 2024, si registrano 68,9 mila autoesclusi in più (+23,6%).

Contrasto al gioco illegale – Dall’entrata in vigore del Regime Giuridico dei Giochi e delle Scommesse Online (RJO), il 29 giugno 2015, fino al 31 dicembre 2025, sono state inviate 1.633 notifiche a operatori illegali di gioco online affinché cessassero la loro attività in Portogallo (58 durante il quarto trimestre del 2025) e sono stati notificati i fornitori intermediari di servizi di rete per il blocco di 2.747 siti internet di operatori illegali (116 nel trimestre in analisi).

In totale, sono state presentate 57 segnalazioni al Pubblico Ministero per l’avvio dei relativi procedimenti penali (2 durante il quarto trimestre del 2025).

Gioco fisico – L’attività del gioco praticato nei casinò e nelle sale macchine ha generato, nel quarto trimestre del 2025, circa 70 milioni di euro di ricavi lordi, registrando una diminuzione del 3,5% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. In una prospettiva mensile, il mese di ottobre ha registrato il valore più elevato di ricavi lordi, con circa 23,4 milioni di euro, seguito dai mesi di dicembre e novembre con, rispettivamente, circa 24,3 e 22,1 milioni di euro. Su base annua, i ricavi lordi dei giochi gestiti nei casinò e nelle sale macchine nel 2025 hanno registrato una diminuzione complessiva dell’1,15%.

L’attività del gioco del bingo al di fuori dei casinò ha visto 6 sale da gioco in attività, le quali hanno registrato una variazione positiva dei ricavi lordi del 3,9% rispetto al trimestre precedente, e una variazione negativa del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. In una prospettiva mensile, il mese di dicembre ha registrato il valore più elevato di ricavi lordi, con circa 2,65 milioni di euro, seguito dai mesi di ottobre e novembre con circa 2,28 milioni di euro. Su base annua, i ricavi lordi del bingo al di fuori dei casinò nel 2025 hanno registrato una diminuzione complessiva dell’1,1%.

Gioco responsabile – Nel periodo in esame si è registrato un aumento dell’1,55% rispetto al trimestre precedente nel numero di richieste di interdizione di accesso alle sale da gioco di casinò e bingo presentate dagli stessi interessati, e del 30,67% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Su base annua, nel 2025, il numero di richieste di interdizione di accesso alle sale da gioco di casinò e bingo presentate dagli stessi interessati ha totalizzato 756 richieste, pari a un aumento del 16,13% rispetto alle 651 richieste effettuate nel 2024.

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