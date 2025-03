Portogallo. Nel quarto trimestre del 2024, dal gioco online arrivano 323mln di euro

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online del quarto trimestre del 2024.

Partendo dal gioco fisico, i dati mostrano che le attività di gioco nei casinò e nelle slot machine nel quarto trimestre del 2024 in Portogallo hanno generato circa 72,6 milioni di euro di ricavi lordi, un calo del 4,3% rispetto al trimestre precedente e un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le attività di gioco del bingo, nel quarto trimestre del 2024, hanno registrato ricavi pari 7.371,69 euro in aumento dell’8% rispetto al trimestre precedente ma in leggero calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Passando invece ai dati relativi al gioco online, nel quarto trimestre del 2024 le attività di gioco e scommesse online hanno generato 323 milioni di euro di ricavi lordi, con un incremento di 56,7 milioni di euro rispetto al trimestre precedente (+21,3%).

Per quanto riguarda il contributo di ciascuna categoria di gioco al totale dei ricavi lordi registrati nel periodo, il 57,2% è derivato dai giochi di fortuna o d’azzardo e il 42,8% dalle scommesse sportive. Rispetto allo stesso periodo del 2023, si registra un incremento dei ricavi lordi di 95,6 milioni di euro (+42,1%), derivante dall’incremento osservato sia nel gioco d’azzardo sia nelle scommesse sportive con quote (rispettivamente 30,1 milioni e 65,5 milioni di euro).

Dall’entrata in vigore del Quadro giuridico per il gioco d’azzardo e le scommesse online (RJO), il 29 giugno 2015, e fino al 31 dicembre 2024, sono state inviate 1.371 notifiche agli operatori di gioco online illegali per chiudere le loro attività in Portogallo (41 nel quarto trimestre del 2024) e sono state inviate notifiche ai fornitori intermedi di servizi di rete per bloccare 2.262 siti web di operatori illegali (112 nel trimestre in esame). In totale sono state presentate 43 segnalazioni alla Procura della Repubblica ai fini dell’avvio del corrispondente procedimento penale (5 nel quarto trimestre del 2024).

PressGiochi