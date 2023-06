Portogallo, nel primo trimestre entrate da gioco online a 196,4 milioni di euro

L’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo portoghese, SRIJ, ha riferito che le entrate del gioco d’azzardo online generate nel paese hanno raggiunto i 196,4 milioni di euro nei primi tre mesi del 2023. Si tratta di un aumento del 24,8% su base annua e in aumento rispetto al GGR record nel quarto trimestre del 2022.

Le scommesse sportive online hanno generato 85,7 milioni di euro da una raccolta di 441,4 milioni di euro. La gestione delle scommesse sportive è scesa del 3,8% rispetto al quarto trimestre, ma è aumentata del 19,5% su base annua. Il calcio rappresentava il 70,6% di tutte le scommesse, mentre il basket e il tennis costituivano la maggior parte del resto. Altre scommesse online hanno visto scommesse per 2,97 miliardi di euro.

Le entrate del gioco d’azzardo terrestre da casinò e sale da gioco si sono attestate a 65,9 milioni di euro, in aumento del 22,2% su base annua ma in calo dell’1,7% rispetto al quarto trimestre del 2022. I giochi non bancari – tornei di poker e bingo – hanno generato un aumento di 998.490 euro del 50,3% su base annua. Nel frattempo, le entrate delle macchine da gioco sono aumentate del 15,9% su base annua a 50,9 milioni di euro e i giochi bancari hanno generato 14 milioni di euro.

Lo SRIJ ha riferito che al 31 marzo c’erano 166.300 giocatori nell’elenco di autoesclusione del gioco d’azzardo del Portogallo.

