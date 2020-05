Portogallo. Il gioco online segna il +50% nel primo trimestre: il Rapporto

Il volume totale dei giochi online è cresciuto del 47,5% circa rispetto allo stesso periodo del 2019 in Portogallo, un’evoluzione associata al fatto che altre sei licenze sono state concesse agli operatori.

Il segmento delle scommesse sportive ha segnato un declino a causa dalla crisi del Covid-19 e della sospensione degli eventi.

Nella sua dichiarazione trimestrale, il ministero portoghese dell’Economia e della Transizione digitale ha annunciato i dati raccolti dal Servizio di regolamentazione e ispezione dei giochi del turismo portoghese (SRIJ), rilevando che gli operatori “hanno mostrato un crescente interesse nell’offrire giochi d’azzardo legali e regolamentati in Portogallo e che, a seguito delle nuove licenze concesse alla fine del 2019, è proseguita l’evoluzione positiva iniziata nell’ultimo trimestre del 2019.

Nel dettaglio, analizzando la variazione mensile nel primo trimestre del 2020, si registra una diminuzione a febbraio di circa il 6,4% e, a marzo, un aumento di circa il 16,6%, verificando così che il mercato e gli attori si comportino secondo i normali parametri e in linea con l’evoluzione del gioco d’azzardo online dalla sua regolamentazione in Portogallo “.

Il rapporto sottolinea inoltre il fatto che la domanda di gioco d’azzardo online nel mercato regolamentato è “dimostrativa del fatto che i giocatori lo identificano come un mezzo legale che offre garanzie di affidabilità e sicurezza, in cui possono scommettere in modo sicuro e protetto e con fiducia e con un organo di regolamentazione (lo SRIJ) a cui possono rivolgersi, se necessario.

Questa è quindi la prova che l’obiettivo primario alla base della regolamentazione dell’online in Portogallo di giochi e scommesse è stata raggiunta “.

Nelle scommesse sportive, sebbene il profitto degli operatori sia cresciuto moderatamente, il volume di denaro scommesso ha subito un calo di quasi 36 milioni. Tuttavia, i giochi da casinò sono cresciuti in modo significativo, lasciando la loro distribuzione sul mercato come segue:

Slot: 69.79%

Roulette francese: 12,55%

Blackjack: 6,37%

Cash di poker: 7,89%

Poker in modalità torneo: 3,41%

