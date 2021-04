Portogallo: il gioco online cresce del 64,9%

Nel 2020, l’anno maggiormente segnato dalla pandemia covid-19, il gioco d’azzardo online in Portogallo ha continuato a crescere.

Il volume delle scommesse effettuate dai portoghesi con gli operatori autorizzati è ammontato a 5.692,2 milioni di euro, lo ha rivelato mercoledì il Servizio di regolamentazione e ispezione dei giochi (SRIJ).

Questo dato rappresenta un aumento del 64,9% rispetto ai 3.451,4 milioni di euro scommessi nel 2019 e corrisponde a una media di 15,55 milioni di euro spesi in scommesse giornaliere ovvero 648mila euro l’ora o 10.800 euro al minuto.

Il contributo maggiore è venuto dai giochi d’azzardo, che hanno beneficiato della chiusura temporanea di casinò e sale da gioco, con una quota di 4.884,1 milioni di euro, che corrisponde ad un aumento del 67,9%. Nelle scommesse sportive in quota, il volume delle scommesse è stato pari a 808,1 milioni di euro, con un incremento del 48,9%. Questo segmento è stato penalizzato dall’interruzione delle competizioni sportive in primavera a causa della pandemia.

In termini di ricavo lordo degli operatori, l’incremento è stato del 41,4%, a 336,3 milioni di euro. Il segmento del gioco d’azzardo online ha registrato ricavi per 174,5 milioni di euro, in crescita del 44,2% rispetto ai 121 milioni ottenuti in tutto lo scorso anno. Nelle scommesse sportive in contrasto, con praticamente tutte le competizioni sportive che si sono fermate nella prima ondata della pandemia, i ricavi hanno subito un impatto maggiore.

Anche così, i 161,9 milioni di euro raggiunti rappresentano un aumento su base annua del 38,6%.

Il gettito fiscale per le casse dello Stato dovuto alla tassa speciale sul gioco d’azzardo online (IEJO) è stato pari a 108,2 milioni di euro. Questo importo rappresenta un aumento del 16%, ovvero 15 milioni di euro, rispetto all’importo raccolto nel 2019.

Casinò, sale giochi, slot machine e bingo, ovvero i giochi terrestri perdono metà delle entrate. Se l’evoluzione del gioco d’azzardo online è stata positiva nel 2020, lo scenario del cosiddetto gioco d’azzardo terrestre – nei casinò, nelle sale slot e nel bingo – era diametralmente opposto. I ricavi lordi sono calati del 50% rispetto al 2019, attestandosi a 159,7 milioni di euro, contro i 319,3 milioni dell’anno precedente.

