Portogallo, dal gioco online ricavi per 323,7 mln di euro nel primo trimestre del 2026

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi alle attività di gioco terrestre e di gioco online del primo trimestre del 2026.

GIOCO ONLINE – Al 31 marzo 2026, le 17 entità autorizzate a esercitare l’attività di gestione dei giochi e delle scommesse online in Portogallo erano titolari di 30 licenze: 12 licenze per le scommesse sportive a quota fissa, 17 licenze per i giochi di fortuna o d’azzardo e 1 licenza per il bingo.

Nel corso del primo trimestre del 2026, l’attività di gioco e scommesse online ha generato 323,7 milioni di euro di ricavi lordi, registrando una diminuzione di 13,9 milioni di euro rispetto al trimestre precedente (-4,1%).

Per quanto riguarda il contributo di ciascuna categoria di gioco al totale dei ricavi lordi registrati nel periodo, il 63,1% è derivato dai giochi di fortuna o d’azzardo, mentre il 36,9% è provenuto dalle scommesse sportive a quota fissa.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, si è registrato un aumento dei ricavi lordi pari a 39,1 milioni di euro (+13,7%).

Durante il primo trimestre del 2026, i ricavi lordi degli operatori di scommesse sportive a quota fissa sono stati pari a 119,5 milioni di euro, con un incremento di 4,5 milioni di euro (+4,0%) rispetto allo stesso periodo del 2025 e una diminuzione di 4,1 milioni di euro (-3,3%) rispetto al trimestre precedente.

I ricavi lordi ottenuti dagli operatori dei giochi di fortuna o d’azzardo nel trimestre in esame sono stati pari a 204,2 milioni di euro, con un aumento di 34,5 milioni di euro (+20,3%) rispetto al periodo omologo dell’anno precedente e una diminuzione di 9,8 milioni di euro (-4,6%) rispetto al quarto trimestre del 2025.

AUTOESCLUSIONE – Al 31 marzo 2026, risultavano autoesclusi dalla pratica dei giochi e delle scommesse online 380,5 mila conti di giocatori, ossia 19,2 mila in più rispetto alla fine del trimestre precedente, con una crescita del 5,3%.

Questa variazione trimestrale è spiegata dall’autoesclusione di 54,9 mila conti di giocatori e dalla cessazione del periodo di autoesclusione per 35,7 mila conti.

Rispetto alla fine del primo trimestre del 2025, si registrano 71,4 mila autoesclusi in più dai giochi e dalle scommesse online, pari a un aumento del 23,1%.

Il rapporto tra gli autoesclusi e il numero totale di conti di gioco registrati alla fine del primo trimestre del 2026 era pari al 7,7%.

CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE – Dall’entrata in vigore del Regime Giuridico dei Giochi e delle Scommesse Online (RJO), il 29 giugno 2015, e fino al 31 marzo 2026, sono state inviate 1.739 notifiche a operatori illegali di gioco online affinché cessassero la loro attività in Portogallo (106 nel primo trimestre del 2026).

Nello stesso periodo, sono state inoltre inviate notifiche ai fornitori intermediari di servizi di rete per il blocco di 2.930 siti web appartenenti a operatori illegali (183 nel trimestre in esame).

Complessivamente, sono state presentate 71 segnalazioni al Pubblico Ministero ai fini dell’avvio dei relativi procedimenti penali, di cui 14 durante il primo trimestre del 2026.

GIOCO FISICO – L’attività di gioco praticata nei casinò e nelle sale slot in Portogallo ha generato, nel primo trimestre del 2026, circa 65 milioni di euro di ricavi lordi, registrando una diminuzione del 6,9% rispetto al trimestre precedente e un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Da una prospettiva mensile, il mese di gennaio ha registrato il valore più elevato di ricavi lordi, con circa 23,2 milioni di euro, seguito dai mesi di marzo e febbraio, con ricavi lordi rispettivamente pari a circa 21,5 milioni e 20,3 milioni di euro.

L’attività del bingo al di fuori dei casinò, nel primo trimestre del 2026, ha visto operative 6 sale da gioco, che hanno registrato una variazione negativa dei ricavi lordi generati pari al 5,5% rispetto al trimestre precedente e allo 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Anche in questo caso, da una prospettiva mensile, il mese di gennaio ha registrato il valore più elevato di ricavi lordi, con circa 2,5 milioni di euro, seguito dai mesi di marzo e febbraio, con ricavi lordi rispettivamente pari a circa 2,2 milioni e 2,1 milioni di euro.

GIOCO RESPOSABILE – Nel primo trimestre del 2026 si è registrato un aumento del 3,1% rispetto al trimestre precedente nel numero di richieste di interdizione dall’accesso alle sale da gioco dei casinò e del bingo presentate dagli stessi interessati. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo del 2025, si è osservata una diminuzione del 3,8%.

PressGiochi