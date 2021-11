Portogallo: dal gioco online entrate per 114,2 milioni di euro nel terzo trimestre

Le entrate del gioco d’azzardo online rimangono forti in Portogallo, con il totale del terzo trimestre in aumento del 38,5 percento su base annua, tuttavia le entrate sono diminuite del

Le entrate del gioco d’azzardo online rimangono forti in Portogallo, con il totale del terzo trimestre in aumento del 38,5 percento su base annua, tuttavia le entrate sono diminuite del 14,9 percento rispetto a un secondo trimestre eccezionale.

Il fatturato è stato di 114,2 milioni di euro secondo il regolatore portoghese del gioco d’azzardo il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos del Turismo de Portugal (SRIJ).

I casinò online sono stati il ​​segmento più forte con un fatturato di 64,8 milioni di euro, in crescita del 55,3% su base annua. La posta in gioco è aumentata del 50,8 per cento a 1,78 miliardi di euro.

Le slot hanno contribuito per il 77,5 per cento, seguite dalla roulette (9,8 per cento e dal blackjack (5,2 per cento).

I ricavi delle scommesse sportive online sono stati pari a 49,3 milioni di euro, in crescita del 16% su base annua. La posta in gioco è aumentata del 33,2% a 296,9 milioni di euro. La stragrande maggioranza delle scommesse (82,1%) è stata piazzata sul calcio, con Primeira Liga portoghese e UEFA Champions League che rappresentano il 10,1% di tutte le scommesse sportive da sole.

Lo SRIJ ha emesso 26 nuove licenze di gioco online nel terzo trimestre: 15 licenze per scommesse sportive e 11 licenze per casinò. Le nuove registrazioni di giocatori sono aumentate del 3,5% a 162.300 e l’imposta sul gioco per il terzo trimestre è stata di 40 milioni di euro, in crescita del 41,3% su base annua.

