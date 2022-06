Porto Torres. Ass. Fois: “Presto azioni mirate di prevenzione al gioco d’azzardo patologico”

«Il fenomeno del gioco d’azzardo va affrontato con attenzione. Ci sono varie riflessioni da affrontare: la principale riguarda il tema di una pratica che può sfociare facilmente in una vera e propria dipendenza, troppo spesso sottovalutata e considerata secondaria rispetto a quella legata alle droghe; il secondo è la notevole circolazione di denaro, una dinamica che stupisce in una comunità dove ufficialmente si registrano migliaia di disoccupati e ogni anno aumenta della domanda sociale. Come amministrazione comunale stiamo valutando quali azioni adottare per promuovere azioni di prevenzione e di sostegno a chi finisce in questo tunnel».

Lo ha dichiarato l’assessora della città di Porto Torres, Simona Fois commentando i dati di spesa al gioco pubblico in città.

PressGiochi