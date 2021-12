Porto Sant’Elpidio: slot machine truccata, multa e sequestro

Avevano truccato la slot machine della sala scommesse per incrementare i guadagni, ma la cosa non è sfuggita ai funzionari del Monopolio…

Avevano truccato la slot machine della sala scommesse per incrementare i guadagni, ma la cosa non è sfuggita ai funzionari del Monopolio e alla Guardia di Finanza, che hanno scoperto il trucchetto e smascherato il gestore. Prosegue l’attività dell’Ufficio Monopoli Marche, in sinergia con le Fiamme Gialle, finalizzata al contrasto delle condotte illecite in materia di gioco. I funzionari dell’Ufficio reginale di Ancona, congiuntamente ai militari del Nucleo operativo del Gruppo di Fermo hanno posto sotto sequestro un apparecchio da divertimento e intrattenimento, che eroga vincite in denaro, irregolare, in un bar di Porto Sant’Elpidio.

In particolare i funzionari del Monopolio, oltre ai consueti controlli previsti nello specifico settore e al riscontro del possesso della certificazione verde, dove obbligatoria, hanno effettuato delle prove di gioco che hanno consentito di accertare l’irregolare collegamento dell’apparecchio alla rete telematica, riscontrato grazie anche all’ausilio di particolari software in uso allo scopo. Il sequestro amministrativo è stato disposto in quanto l’apparecchio non era conforme alle disposizioni per la cui fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, oltre alla chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.

PressGiochi