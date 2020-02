Portafoglio casinò Pragmatic Live disponibile con LiveFortuna

Pragmatic Play, fornitrice leader dei contenuti per l’industria del gioco, ha lanciato la sua offerta completa di Live Casinò con PlayFortuna.

L’accordo dà ai clienti di PlayFortuna l’accesso ai titoli leader del mercato di Pragmatic Play, includendo Live Roulette e Live Blackjack, come varianti popolari sui classici Live Speed Roulette, con altri titoli in sviluppo.

L’integrazione è stata completata dopo che Pragmatic Play ha annunciato il lancio di speciali linguaggi dedicati alle tavole dei Live Casinò, offrendo i suoi titoli in tedesco, italiano e russo per avere un’utenza più ampia.

Lena Yasir, vice presidente si rivolge a Pragmatic Play, dicendo: “Siamo felicissimi di annunciare l’espansione del nostro accordo con PlayFortuna, con il quale adesso offriamo la nostra crescità del portfolio del Live Casinò accanto alla nostra premiata offerta di slots”.

“L’espansione in un mercato regolamentato è stata una priorità per Pragmatic Play e questo accordo conferma ulteriormente i nostri progressi per diventare i leader nel fornimento di molteplici prodotti attorno alle regolamentate giurisdizioni del globo”

L’intero portfolio delle video slots, bingo, e altri giochi è disponibile per i partner dell’operatore tramite un’unica API.

-PressGiochi