Porsia (HBG Gaming): “Nel gioco, l’illegalità è il primo problema da risolvere”

“Il settore del gioco pubblico ha un impatto fortissimo sull’economia nazionale sia in termini assoluti che relativi. Speriamo che ci possa essere una nuova stagione di implementazione intelligente delle risorse a nostra disposizione”.

Ad affermarlo è il presidente di HBG Gaming Antonio Porsia in occasione della presentazione del Rapporto di sostenibilità del gruppo.

“Come tutte le aziende auspichiamo che possa esserci una riflessione attenta sulle misure per garantire un recupero, dopo un periodo tanto difficile, speriamo in una una stabilità concessoria per poter tornare a sognare e ad investire e non lavorare in emergenza. Gli operatori del territorio devono essere considerati adeguatamente: io mi sono spinto a considerare che gli operatori onesti del nostro settore potrebbero essere equiparati a dei pubblici ufficiali attraverso un meccanismo di investitura di responsabilità e di proselitismo nonché di informazione corretta. Uno dei problemi che ha avuto il nostro Paese è l’esistenza di una serie di operatori opachi o fantasma che fanno solo male al settore.

In questo ultimo periodo vediamo molti segnali positivi. Il procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Raho, ha individuato nei concessionari il primo baluardo contro l’illegalità. L’illegalità è il primo problema da risolvere. L’Italia è molto avanti nella lotta al gioco illegale ma possiamo ancora fare molto. Bene il lavoro con Confcommercio e Confindustria per condividere la strada nel raggiungimento degli obiettivi. Sono discretamente ottimista. Il fatto che siamo stati i primi ad introdurre il green pass, nonostante l’impatto che abbia avuto sulle nostre attività nel primo mese, ha rappresentato il passo giusto per evitare un nuovo lockdown. Speriamo sia la strada per recuperare la piena efficienza. Finalmente dopo tante interlocuzioni, vediamo che nei confronti del settore c’è un atteggiamento differente, siamo ascoltati ma questa attività va portata avanti a tutti i livelli per evitare che il settore venga comunicato in maniera superficiale. Il nostro compito è anche quello di comunicare i valori etici e morali che sono la colonna portante della nostra vita aziendale” ha concluso.

PressGiochi