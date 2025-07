Porotto (FE): scoperto un minorenne in una sala slot, sanzione di 6.000 euro per il titolare del locale

I Carabinieri della stazione di Porotto (FE) hanno effettuato dei controlli in una sala gioco e scommesse presente sul territorio, già sanzionata nei giorni scorsi dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del

I Carabinieri della stazione di Porotto (FE) hanno effettuato dei controlli in una sala gioco e scommesse presente sul territorio, già sanzionata nei giorni scorsi dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro .

Nel corso dei controlli, è stato scoperto un minorenne intento a giocare ad una slot machine all’interno del locale.

Le forze dell’ordine hanno immediato allontanato il ragazzo dalla sala giochi ed hanno emesso in seguito un’ ulteriore sanzione per un valore di 6.000 euro al gestore della sala per aver permesso l’accesso al locale e agli apparecchi da gioco al giovane.

La violazione è stata segnalata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che dovrà valutare se sospendere o revocare la licenza al locale.

PressGiochi