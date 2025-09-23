Newsletter

23 Settembre 2025 - 11:36

Pomezia, in Consiglio la mozione sul monitoraggio epidemiologico del gioco d’azzardo

Il Consiglio comunale di Pomezia, convocato per mercoledì 24 settembre 2025, affronterà un ordine del giorno ricco di interrogazioni e mozioni su temi sociali, ambientali e di salute pubblica. Tra

23 Settembre 2025

Il Consiglio comunale di Pomezia, convocato per mercoledì 24 settembre 2025, affronterà un ordine del giorno ricco di interrogazioni e mozioni su temi sociali, ambientali e di salute pubblica. Tra questi spicca la mozione sul regolamento per la raccolta e il monitoraggio dei dati epidemiologici relativi al gioco d’azzardo, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza crescente anche a livello locale.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle misure che diversi comuni italiani stanno adottando per comprendere meglio l’impatto del gioco d’azzardo patologico sulla popolazione. La mozione punta a dotare l’amministrazione di strumenti regolamentari e di monitoraggio capaci di raccogliere dati attendibili, utili a definire politiche di prevenzione e a supportare le strutture sanitarie e sociali del territorio.

 

