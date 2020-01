Pomezia: approvata mozione per la raccolta dei dati di gioco sul territorio

Tutti favorevoli in Consiglio comunale per la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle di Pomezia in materia di gioco d’azzardo patologico.

Approvando l’atto all’unanimità dei presenti, i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno incaricato il sindaco, Adriano Zuccalà e la giunta comunale di attivare gli uffici competenti per la raccolta di dati statistici ed epidemiologici sul territorio pometino, coinvolgendo l’Agenzia dei Monopoli, la Asl e tutti gli enti che si occupano di ludopatia, al fine di redigere un documento che presenti lo “stato di salute” della cittadinanza in materia di gioco patologico. In base ai risultati dello studio, l’idea è quella di adottare eventuali “provvedimenti regolamentari”.

“La relazione sulle dipendenze 2018 del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio – riportano i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Pomezia – individua la DGA (dipendenza da gioco d’azzardo, ndr) al terzo posto, subito dopo le sostanze stupefacenti e l’alcol, come causa di pazienti in trattamento presso i SerD della nostra regione e certifica il coinvolgimento sempre maggiore dei meno protetti, ovvero studenti e over 65”. Un problema serio del quale la pubblica amministrazione è tenuta a occuparsi, a tutela della salute della cittadinanza.

PressGiochi