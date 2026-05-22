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Polymarket e gioco responsabile, De Vita: (FAIR): “Quando il confine tra previsione, trading e scommessa diventa una questione sociale”

Polymarket si presenta ufficialmente come una piattaforma di prediction markets: un sistema in cui gli utenti acquistano e vendono quote legate all’esito di eventi futuri, dalla politica allo sport, dall’economia

22 Maggio 2026

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Polymarket si presenta ufficialmente come una piattaforma di prediction markets: un sistema in cui gli utenti acquistano e vendono quote legate all’esito di eventi futuri, dalla politica allo sport, dall’economia alla geopolitica.

Il dibattito – scrive Stefano De Vita, direttore generale della Fondazione FAIR – sulla sua natura giuridica è aperto, ma non è questo il terreno più rilevante su cui ragionare. La questione centrale riguarda i comportamenti che questo strumento attiva, le dinamiche psicologiche che innesca e i rischi che genera per le persone più vulnerabili.

Il meccanismo è semplice. Un utente propone un evento: il suo valore è determinato dalla probabilità che quell’evento si verifichi, su una scala che va da zero a un dollaro. Più il valore si avvicina a un dollaro, più l’evento è considerato probabile. L’utente può seguire in tempo reale l’andamento delle quote, aumentare la propria esposizione dopo una perdita ed è coinvolto emotivamente dall’evoluzione dell’evento. Il perimetro è funzionalmente quello del gioco con vincita in denaro.

A questo si aggiunge una dimensione sociale: un evento può acquistare popolarità grazie alla creatività del proponente, che assume un ruolo da protagonista all’interno della piattaforma. Questo meccanismo amplifica il coinvolgimento e aumenta la capacità di attrazione verso nuovi utenti.

Una parte rilevante dei mercati disponibili riguarda eventi sportivi e il calcio in particolare, come dimostra l’accordo recente tra la Lega di Serie A e Polymarket per il mercato nordamericano.

Quando il prodotto si costruisce attorno allo sport, il nome che gli si attribuisce conta meno dell’esperienza che produce. E se quell’esperienza è percepita come una forma di scommessa, diventa centrale la domanda su quali protezioni debbano essere garantite a chi vi partecipa.

Innovazione e tutela non sono dimensioni alternative. Ogni prodotto che genera rischio economico, coinvolgimento emotivo, frequenza d’uso e possibilità di perdita deve interrogarsi sugli strumenti di protezione dell’utente. Se un’attività attiva comportamenti analoghi a quelli del betting, se consente esposizione ripetuta su eventi ad alta carica emotiva, allora i principi del gioco responsabile devono entrare nel disegno stesso del servizio: limiti di deposito, strumenti di autolimitazione, trasparenza sui rischi, messaggi informativi efficaci, pause obbligatorie, controlli sull’età, sistemi di monitoraggio dei comportamenti problematici, procedure di esclusione e canali di aiuto.

Il tema diventa ancora più delicato quando i mercati predittivi incontrano lo sport. Lo sport è identità, appartenenza, passione: un linguaggio popolare e trasversale, capace di coinvolgere anche i più giovani. Integrare meccanismi predittivi e monetari all’interno dell’esperienza sportiva può aumentare l’engagement, ma può anche rendere più sottile la distinzione tra tifo, informazione, intrattenimento e puntata.

Il gioco su base concessoria sta attraversando un’evoluzione significativa sul piano della protezione del consumatore: le recenti evoluzioni normative puntano a rafforzare la prevenzione del gioco minorile, a ridurre i rischi di gioco problematico e a contrastare il gioco illegale. La domanda che si pone è se nuovi prodotti digitali che producono effetti funzionalmente equivalenti non debbano essere sottoposti a presidi di tutela analoghi, anche quando utilizzano tecnologie, linguaggi o architetture diverse. Se così non fosse, si configurerebbe un modello operativo al di fuori delle regole: una condizione che non ammette ambiguità.

La posizione di Fondazione FAIR è netta: la protezione del giocatore non può essere un’etichetta apposta a posteriori. Deve essere un criterio progettuale, presente nella fase di design dei prodotti, nella comunicazione, nella gestione dei dati, nei modelli di business e nella relazione con gli utenti.

Per questo è necessario un approccio basato su evidenze, ricerca e collaborazione tra istituzioni, regolatori, operatori, mondo accademico e società civile. Non basta vietare ciò che non si comprende. Ma non è sufficiente nemmeno accogliere ogni innovazione come inevitabile o autorizzante di per sé.

Esiste una terza via: comprendere, misurare, regolare, responsabilizzare.

Su questo piano, il settore del gioco regolamentato ha oggi l’occasione di fare un passo avanti concreto. Definire azioni comuni di protezione dei giocatori e comunicarle in modo efficace non significa difendere i ricavi delle aziende: significa tutelare le persone che scelgono di usare quei prodotti. Sarebbe un segnale di maturità del settore e un contributo utile al dibattito pubblico.

Resta infine aperta una questione sul piano della comunicazione. Polymarket opera con la stessa visibilità di un sito informativo legale, senza i vincoli che il quadro concessorio impone agli operatori regolamentati. Anche su questo punto una riflessione pubblica è necessaria.

 

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