Polymarket, anche la Francia ordina il blocco della piattaforma: promuove un’offerta di gioco illegale

Il 16 luglio 2026, il presidente dell’Autorità nazionale francese per il gioco (ANJ) ha ordinato ai fornitori di accesso a Internet francesi di bloccare l’accesso al sito Polymarket. Secondo l’Autorità, la piattaforma, che registra un traffico particolarmente elevato, promuove un’offerta di giochi e scommesse non autorizzata.

A partire da novembre 2024, l’ANJ ha avviato accertamenti sui servizi offerti dalla società Adventure One QSS Inc. attraverso i siti www.polymarket.com e polymarket.com, ritenendo che le attività proposte potessero configurare un’offerta di gioco d’azzardo illegale. A seguito di una prima diffida dell’Autorità, la società aveva introdotto un sistema di geoblocco per impedire le transazioni finanziarie dalla Francia, ma tale misura è risultata facilmente aggirabile.

Nel febbraio 2026, l’ANJ aveva già ribadito che i prediction markets non sono autorizzati in Francia e sono considerati siti di gioco d’azzardo illegali. L’Autorità ha inoltre evidenziato i rischi per gli utenti derivanti dall’assenza di una regolamentazione, tra cui il pericolo di dipendenza e possibili criticità legate all’integrità delle scommesse.

Alcuni mercati disponibili sulla piattaforma sono inoltre finiti sotto osservazione perché ritenuti potenzialmente manipolati. In particolare, alcune scommesse sulle condizioni meteorologiche hanno fatto emergere il sospetto che determinate sonde meteo potessero essere state compromesse. Su questo caso, il 4 maggio 2026, la Procura di Parigi ha aperto un’indagine affidata all’Office anti-cybercriminalité (OFAC).

L’inchiesta ha inoltre evidenziato che le versioni di Polymarket accessibili agli utenti francesi ed europei non disponevano di adeguate procedure di identificazione della clientela (KYC – Know Your Customer), necessarie per verificare l’identità e l’affidabilità degli utenti.

Negli ultimi due anni la piattaforma ha continuato ad aumentare la propria popolarità in Francia. Nel solo mese di giugno 2026, Polymarket ha registrato 578.751 visite e 205.057 visitatori unici. Secondo l’ANJ, la homepage del sito, che mostra in tempo reale le quote relative agli eventi oggetto di previsione, rappresenta un importante strumento di promozione di un’offerta di gioco non autorizzata.

L’Autorità ricorda inoltre che la promozione, con qualsiasi mezzo, di siti di scommesse o giochi d’azzardo non autorizzati costituisce un reato in Francia. Chi pubblicizza tali piattaforme può essere punito con una multa fino a 100.000 euro, sanzione applicabile anche a chi diffonde quote o informazioni finalizzate a promuovere operatori di gioco online privi di autorizzazione.

Alla luce di queste circostanze, l’ANJ ha deciso di esercitare il proprio potere di blocco amministrativo del sito, come già avvenuto per altri operatori illegali. Solo nel 2025 l’Autorità ha disposto il blocco di 1.290 URL riconducibili a siti di gioco non autorizzati.

I mercati predittivi stanno attirando un crescente interesse da parte delle autorità di regolamentazione internazionali. La loro natura ibrida ha portato a differenti approcci normativi nei vari Paesi. In Europa, diversi Stati hanno già limitato o bloccato l’accesso a queste piattaforme, tra cui Germania, Belgio, Romania, Svizzera, Polonia, Paesi Bassi, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Ucraina e Repubblica Ceca.

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