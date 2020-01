Polizia di Vercelli: nel 2019 sequestrate centinaia di videoslot

Nel 2019, importanti risultati sono stati conseguiti nell’attività di contrasto della ludopatia dalla polizia di Vercelli.

L’attività di indagine, partita dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli e sviluppata in sinergia con il Servizio Centrale Operativo di Roma della Polizia di Stato, le Squadre Mobili di Torino e Vercelli e la Guardia di Finanza di Torino, ha portato al sequestro di centinaia di videoslot in tutta Italia, disarticolando una rete criminale di produttori, gestori ed altri operatori del mondo del gioco d’azzardo, i quali avevano installato in tutta Italia centinaia di apparecchi del tutto simili a “slot machine”, pur essendo privi dei previsti titoli autorizzatori e del collegamento con la rete telematica dello Stato, perché spacciati per dispositivi medicali contro la Ludopatia.

PressGiochi