PokerStars Open Campione inaugura la stagione live 2026 dopo un debutto da record

PokerStars è pronta ad aprire il calendario Poker Live 2026 con il ritorno del PokerStars Open Campione, il primo evento live dell’anno, forte del successo ottenuto nel 2025.

Il PokerStars Open Campione 2026 si svolgerà presso il Casinò di Campione d’Italia dal 23 gennaio al 1° febbraio, accogliendo ancora una volta giocatori provenienti da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo.

Il Torneo avrà come evento di punta il PokerStars Open Main Event da €1.100 di Buy In, con un montepremi garantito di €1 milione, e segnerà anche il ritorno della PokerStars Live League, il circuito che premia i giocatori con le migliori performance della stagione live.

L’Open di Campione rappresenterà la prima occasione dell’anno per i giocatori di conquistare punti preziosi nelle tre classifiche della PokerStars Live League (Low, Medium e High) e seguire le orme dei vincitori del 2025: Enrico Camosci, Gerard Rubiralta Cortes e Steinn Thanh Du Karlsson, che hanno tutti guadagnato migliaia di buy-in per i prestigiosi eventi European Poker Tour e PokerStars Open del 2026.

Ulteriori dettagli sulla PokerStars Live League 2026 saranno annunciati a breve.

Ecco alcuni degli appuntamenti di maggior rilievo:

PokerStars Open High Roller: 27-28 gennaio – €2.200

PokerStars Open Main Event: 28 gennaio-1 febbraio – €1.100 – €1.000.000 GTD

PokerStars Open Second Chance: 30 gennaio-1 febbraio – €550

PokerStars Open Super High Roller: 31 gennaio – €5.000

PokerStars Open Mystery Bounty Cup: 31 gennaio-1 febbraio – €400

L’edizione inaugurale del PokerStars Open Campione nel 2025 ha segnato l’atteso ritorno di PokerStars in Italia dopo sei anni, facendo registrare il più grande Main Event di sempre per un evento PokerStars standalone in Italia. Il torneo ha attirato 2.423 iscrizioni da 50 nazioni, con il rumeno Adrian-Sorel State che si è aggiudicato il trofeo PokerStars Open e un premio da €363.000.

“Il tour PokerStars Open ha vissuto una stagione eccezionale lo scorso anno, con un livello di competizione elevato e un’energia incredibile da parte dei giocatori in ogni tappa, e Campione ha dato il via al circuito con numeri da record”, ha dichiarato Cédric Billot, Associate Director of Live Operations di PokerStars. “La risposta dei giocatori è stata straordinaria e siamo entusiasti di iniziare la nuova stagione sfruttando questo slancio”.

PressGiochi