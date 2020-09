PokerStars non sarà più attivo nel mercato della Cina continentale, Macao e Taiwan

Flutter Entertainment ha deciso di rimuovere il marchio di poker online PokerStars dai mercati della Cina continentale, di Taiwan e di Macao. PokerStars ha inviato un’e-mail ai clienti informando di aver apportato una serie di modifiche bancarie per facilitare i prelievi dei giocatori. La società ha abbassato l’importo minimo disponibile per i bonifici bancari per i giocatori in questi mercati e ha consentito il ritiro tramite Much Better per la Cina continentale e Macao.

Sebbene il gioco online non sia consentito nella Cina continentale e Macao, il gruppo è riuscito a operare legalmente. Nel 2018 Stars Group, allora proprietario di PokerStars, ha stipulato un accordo con International Entertainment Corporation (IEC) con sede a Hong Kong per concedere in licenza il marchio PokerStars per eventi live e sale da poker in tutta l’Asia, inclusa Macao.

The Stars Group è stato acquisito quest’anno dalla società di bookmaker britannica Flutter Entertainment, proprietaria di Paddy Power Betfair. Nella sua recente relazione finanziaria, Flutter ha indicato che avrebbe rimosso i marchi di Stars Group da un piccolo numero di giurisdizioni in cui Flutter non voleva operare. Ha anche affermato di aver esaminato l’attività di PokerStars e “ha identificato ulteriori opportunità di investire in aree come il marketing, i prodotti e la tecnologia, potenziando al contempo le sue procedure di gioco d’azzardo / antiriciclaggio”.

PressGiochi