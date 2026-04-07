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PokerStars lancia My Combo: la nuova modalità di scommessa personalizzata

Gli utenti possono creare combinazioni personalizzate su un singolo evento sportivo, per la prima volta anche nel Tennis

07 Aprile 2026

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PokerStars annuncia il lancio in Italia di My Combo, la nuova funzionalità che consente agli utenti di creare scommesse su misura combinando più esiti dello stesso evento sportivo, inclusi quelli tra loro correlati.

A partire dal mese di aprile, My Combo è disponibile – sia per gli eventi Prematch che Live – nel Calcio e, per la prima volta, nel Tennis, disciplina sportiva che sta registrando una crescente popolarità in Italia, affermandosi come uno degli sport più seguiti.

Questa introduzione rappresenta un’importante evoluzione per gli appassionati di tennis, che possono costruire la propria esperienza di gioco combinando diverse tipologie di esiti – tra cui Testa a Testa, Under/Over giochi nel match, Risultato esatto di un Set e Under/Over ace di un giocatore e altri dello stesso evento – all’interno di un’unica scommessa. La quota finale viene calcolata automaticamente dalla piattaforma in base alle probabilità e alle correlazioni tra i diversi eventi selezionati.

My Combo nel Tennis è già disponibile per i match del torneo di Monte-Carlo, tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario ATP di tennis.

Con My Combo, PokerStars dimostra come far parte del Gruppo Flutter si traduca in valore concreto per gli utenti: l’accesso a tecnologie all’avanguardia, prodotti innovativi e competenze globali consente di offrire un’esperienza di gioco personalizzata, autentica, coinvolgente e sempre in linea con l’evoluzione dei bisogni dei consumatori.

My Combo si basa su un algoritmo proprietario sviluppato da Flutter, che consente di calcolare in modo accurato le quote anche per combinazioni complesse, garantendo al contempo affidabilità e trasparenza.

 

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