PokerStars lancia a Campione l’Italian Poker Masters

PokerStars annuncia il lancio dell’Italian Poker Masters (IPM), un nuovo evento all’interno della stagione di poker live in Italia, pensato per offrire ai giocatori un’esperienza premium, coinvolgente e sempre più su misura.

Il debutto dell’IPM è in programma dal 13 al 18 maggio 2026 presso la PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia, ormai iconica location pokeristica, che farà da cornice anche a questo nuovo festival dedicato al poker sportivo di alto livello.

Sulla scia dell’Italian Poker Challenge (IPC), conclusosi il 23 marzo, e alla luce dei risultati registrati e dei feedback raccolti dalla community, PokerStars ha deciso di lanciare l’Italian Poker Masters con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze dei giocatori, introducendo un’offerta rinnovata e una formula rivista.

I feedback dei giocatori hanno guidato le nostre scelte organizzative: abbiamo deciso di riallocare parte dell’investimento dal montepremi garantito a iniziative dedicate all’hospitality e ai servizi per i giocatori. Abbiamo inoltre rivisto i buy-in, con l’obiettivo di offrire un’esperienza live più sostenibile e in linea con le esigenze della community. Questo approccio si riflette anche in una visual identity rinnovata e nell’assegnazione degli iconici trofei PokerStars ai vincitori”, ha dichiarato Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director.

Un calendario ricco di appuntamenti – Il programma dell’Italian Poker Stars Masters prevede 10 tornei, tra cui spiccano:

14-15 maggio: IPM Mystery Bounty – €440

15-18 maggio: IPM Main Event – €990

15 maggio: IPM Pot Limit Omaha – €440

17 maggio: IPM Deep Stack – €440

17-18 maggio: IPM High Roller – €1.650

Il calendario del festival è pensato per offrire un’esperienza di gioco live completa e dinamica, con un mix equilibrato di buy-in e strutture che consentono ai giocatori di partecipare a più tornei all’interno dello stesso evento, mantenendo elevati standard qualitativi e organizzativi.

Come qualificarsi – A partire dal 24 marzo, prenderanno il via i satelliti online che permetteranno ai giocatori di qualificarsi all’evento live di maggio.

Saranno disponibili tre satelliti a settimana, dal 24 marzo al 12 maggio, con un buy-in di 100€, ciascuno con 2 pacchetti garantiti da 1.390€, comprensivi di ingresso al Main Event da 990€ e rimborso spese.

Tra le novità spicca il Power Path: a partire dal 24 marzo, sarà infatti possibile utilizzare il Silver Pass del valore di €2.300 per ottenere un pacchetto che include un ingresso al Main Event da €990, un ingresso al Mystery Bounty da €440 e rimborso spese.

Sarà possibile qualificarsi al Main Event anche tramite i satelliti live e la classifica mensile direttamente presso la PokerStars Live Room di Campione.

PokerStars continua così il proprio percorso di sviluppo e consolidamento del poker live in Italia, con l’obiettivo di offrire eventi sempre più coinvolgenti e centrati sull’esperienza del giocatore.

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