PokerStars e Oracle Red Bull Racing confermano la partnership per il secondo anno

Dopo l’inizio della stagione 2023 di Formula 1 in Bahrain questo fine settimana, PokerStars – parte di Flutter Entertainment plc – e Oracle Red Bull Racing hanno annunciato che la loro partnership continuerà per il secondo anno consecutivo.

PokerStars tornerà in pista con ancora più premi per i fan di F1, condividendo promozioni, competizioni e contenuti con la possibilità di vincere esperienze indimenticabili in alcune delle gare più attese della stagione. I fan della F1 possono rimanere sintonizzati sul canale YouTube di PokerStars per filmati inediti che li porteranno dietro le quinte delle gare cruciali mentre la stagione si riscalda.

Durante la stagione, l’ambito PokerStars Red Spade Pass tornerà per il secondo anno, offrendo ai giocatori di PokerStars le migliori esperienze da non perdere per realizzare i sogni dei fan di F1. PokerStars aiuterà anche i fan ad “Abbracciare la corsa”; con un programma di premi per il fine settimana di gara, tra cui un nuovo Chicane Cash Drop, gare Spin & Go, quote aumentate sulle scommesse sportive e una classifica delle gare del fine settimana del casinò.

La partnership prenderà vita attraverso l’offerta completa di PokerStars di prodotti PokerStars Casino, PokerStars e PokerStars Sports. Il marchio leader mondiale di gioco d’azzardo e intrattenimento online sarà presente sull’alone dell’RB19, nonché sull’abitacolo interno e sulla piastra terminale dell’ala posteriore, sulle tute da gara dei piloti e sui caschi dell’equipaggio ai box.

Il Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, ha dichiarato: “La collaborazione con PokerStars è stata una mossa vincente per il Team. Il loro impegno per l’intrattenimento e l’innovazione è una formula vincente che si allinea perfettamente con i nostri valori in Formula Uno. Anche se non possiamo ancora rivelare troppo, posso dirvi che ci sono alcuni progetti davvero entusiasmanti in lavorazione, e siamo impazienti di svelare i nostri piani nei prossimi mesi”.

Flutter’s Director of Partnerships, PR, and Consumer Engagement, Rebecca McAdam Willetts, ha dichiarato: “Dopo un incredibile primo anno di gare al fianco di Oracle Red Bull, siamo lieti di iniziare la stagione 2023 con ancora più premi, contenuti ed esperienze epiche in cantiere per portare la nostra partnership al livello successivo. Questa partnership ha permesso sia a noi che a Oracle Red Bull Racing di raggiungere un pubblico che condivide passioni e interessi simili e crediamo ancora fermamente che il team sia la soluzione perfetta per PokerStars.net, condividendo la nostra convinzione che non si tratta solo di ciò che offri ai fan, ma l’ethos e la visione dietro di esso.

PokerStars è orgogliosa di fornire alla sua comunità in tutto il mondo il miglior intrattenimento della categoria con poker, casinò e scommesse sportive, garantendo sempre un gioco sicuro e responsabile, valori che condivide con Oracle Red Bull Racing.

PressGiochi